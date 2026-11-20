Nove vittorie a testa, 27 punti e il primo posto da contendersi vis a vis. Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano è il clou della decima giornata, che può spezzare l’equilibrio al vertice e dare una prima indicazione nei rapporti di forza tra le due dominatrici dell’avvio di campionato. Il programma del 21 e 22 novembre propone però anche il derby piemontese tra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76, mentre nella parte bassa pesano soprattutto le sfide di Cervia e Biella. Per diverse squadre è l’occasione di dare continuità ai progressi; per altre, la necessità è interrompere serie negative che cominciano a incidere sulla classifica.

Sabato 21 novembre alle 20.30 al Pala Igor di Novara, la Igor Gorgonzola Novara riceve la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Le ospiti arrivano da cinque vittorie consecutive, con tre successi per 3-0 nelle ultime quattro uscite, e possono consolidare il terzo posto. Il 58% offensivo contro Macerata conferma la qualità di una distribuzione che Sarah van Aalen può sviluppare attraverso Németh, le bande e il gioco centrale. Le padrone di casa dovranno provare a interrompere questo equilibrio con il servizio, evitando che le piemontesi ospiti possano attaccare stabilmente contro un muro in ritardo. Grobelna e Tolok offrono a Cambi due riferimenti importanti, ma il contributo delle centrali sarà necessario per non rendere prevedibili le ricostruzioni. I dieci muri di Latisana costituiscono una base interessante: trasformare i palloni rallentati in contrattacchi efficaci può consentire a Novara di contendere l’iniziativa alle avversarie.

La domenica si apre il 22 novembre alle 16.00 al Palasport di Cervia, dove l’Omag Consolini Volley 1907 ospita la Granda Volley Cuneo. Le romagnole hanno trovato due vittorie consecutive, prima contro Scandicci e poi a Montichiari, e possono allontanarsi ulteriormente dalla zona più pericolosa. Rivero e Bracchi garantiscono peso sulle bande, ma sarà importante conservare il coinvolgimento del centro per evitare che il muro ospite possa concentrarsi sulle attaccanti esterne. Le piemontesi arrivano invece da quattro sconfitte consecutive e devono ritrovare efficacia dopo il 28% offensivo contro Milano. La qualità della ricezione, positiva al 64% nell’ultima uscita, suggerisce che il problema non si esaurisca nel primo tocco: serviranno più precisione nelle combinazioni e scelte migliori contro il muro schierato. McBride avrà bisogno del sostegno di Baka e Pucelj, mentre la battuta ospite dovrà limitare le possibilità di costruzione delle padrone di casa.

Domenica 22 novembre alle 17.00 al Fontescodella di Macerata, la Cbf Balducci Hr Macerata affronta la Megabox Ond. Savio Vallefoglia in un derby tra squadre con esigenze differenti. Le marchigiane di casa devono interrompere la serie di tre sconfitte consecutive, le ospiti cercano il quarto successo di fila per mantenere pressione sul terzo posto. La priorità della formazione di Lionetti è recuperare produttività in attacco: il 30% contro Chieri e i 16 errori diretti rendono indispensabile una gestione più lucida dei palloni difficili. Bonelli dovrà utilizzare Farriol e Mazzaro per alleggerire Decortes e le schiacciatrici. Vallefoglia può far valere una maggiore varietà di soluzioni, ma deve migliorare a sua volta nella finalizzazione: il 37% contro Firenze lascia margini, soprattutto se la ricezione consentirà di muovere il gioco su tutta la rete. Il servizio delle padrone di casa può creare occasioni, purché la difesa sappia poi offrire contrattacchi organizzati.

Alla stessa ora, domenica 22 novembre alle 17.00 all’E-Work Biella Forum di Biella, la Laica Cioccolato Uyba riceve Il Bisonte Firenze. Le lombarde hanno perso le ultime due partite, le toscane cercano di interrompere una sequenza di sette sconfitte consecutive. Il confronto offre a entrambe l’occasione di misurare la propria capacità di costruire punti senza dipendere dagli errori avversari. Seki dovrà alternare Wada, Grozer e il centro per evitare che il muro ospite possa prepararsi sulle palle alte. Il Bisonte Firenze conserva una presenza a rete capace di incidere, come dimostrano i 13 muri di Pesaro, ma deve accompagnarla con maggiore continuità: i 19 errori in battuta dell’ultima uscita hanno un costo difficile da sostenere. Boldini avrà bisogno di distribuire il carico attorno a Cugno, mentre le padrone di casa cercheranno di sfruttare il servizio per togliere velocità alle combinazioni toscane.

Domenica 22 novembre alle 17.00 al Pala Facchetti di Treviglio, la ChorusLife Volley Bergamo ospita la Cda Volley Talmassons Fvg. Le lombarde possono ripartire dal set conquistato contro Conegliano, ma per dare continuità al cambio palla dovranno proteggere meglio la ricezione: i dieci ace subiti nell’ultima gara hanno ristretto le possibilità della regia. Kipp rappresenta un riferimento, mentre il coinvolgimento di Meli e Van Avermaet può aprire spazio a Stigrot e Pietrini. Le friulane devono reagire allo stop con Novara, arrivato dopo due vittorie consecutive, e soprattutto rendere meno prevedibile l’attacco. Frosini ha garantito 21 punti e il 45% offensivo, ma il 30% complessivo di squadra indica quanto sia necessario sostenerla con le bande e il gioco centrale. Per entrambe sarà importante trasformare le difese in occasioni concrete, evitando attacchi forzati quando la ricostruzione non permette di cercare subito il punto.

La Savino Del Bene Scandicci riceve la Banca Valsabbina Millenium Brescia domenica 22 novembre alle 17.00 al Pala BigMat di Firenze. Le toscane vogliono dare seguito alla vittoria contro Busto, le ospiti devono fermare una serie di cinque sconfitte consecutive. Van Ryk e Skinner hanno ritrovato incisività, ma la varietà della distribuzione resta essenziale per impedire al muro lombardo di concentrarsi sulle due principali attaccanti. La regia di Eze, protagonista nell’ultima uscita, ha mostrato un’alternativa utile nella gestione della squadra. Brescia dovrà ricavare più punti dalle ricezioni migliori: il 68% di positività contro le romagnole si è tradotto soltanto nel 34% offensivo. Bartolucci avrà bisogno di coinvolgere le centrali e di distribuire meglio il carico tra Mihaljević e le schiacciatrici. Per le padrone di casa sarà invece importante imporre pressione fin dal servizio, senza concedere alle ospiti il tempo di acquisire fiducia.

Il turno si chiude domenica 22 novembre alle 18.00 all’Unipol Forum di Assago, con Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Egonu contro Haak è il duello più atteso, ma è una sorta di All Star Game e il confronto si deciderà anche sulla capacità delle due registe di tenere in gioco le centrali e trovare alternative quando la ricezione si allontanerà dalla rete. Milano può contare sulla crescita di Lanier e sulla presenza di Danesi a muro; le venete rispondono con una distribuzione ampia e una seconda linea che permette di ricostruire con qualità. I dieci ace realizzati a Bergamo indicano quanto il servizio delle campionesse d’Italia possa incidere. Alle lombarde servirà una ricezione stabile per evitare di caricare soltanto Egonu, mentre le ospiti dovranno contenere la pressione avversaria senza rinunciare alla rapidità. Negli scambi lunghi conteranno coperture e pazienza: contro difese così attrezzate, scegliere quando forzare potrà valere quanto la potenza.