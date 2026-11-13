Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Calcio

Giovanni Malagò esalta l’Italia: “Vincere contro l’Italia è motivo di orgoglio. Riacceso un sentimento”

Pubblicato

6 minuti fa

il

Per approfondire:
Giovanni Malagò
Giovanni Malagò / Lapresse

L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano, battendo una delle migliori compagini al mondo e meritandosi una vittoria di assoluto prestigio. La nostra Nazionale, trascinata dalla doppietta di Pio Esposito, è balzata al comando della classifica del proprio girone con 10 punti all’attivo e ora punta a raggiungere i quarti di finale della Nations League: basterà un pareggio in Belgio domenica sera per raggiungere il traguardo.

Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha espresso la propria soddisfazione attraverso un post pubblicato sui propri profili social: “Vincere a San Siro contro la Francia, davanti a un pubblico straordinario è motivo di orgoglio e felicità. Complimenti a Roberto Mancini e a tutti i suoi ragazzi per una prestazione di carattere, qualità e cuore“.

L’ex Presidente del Coni ha manifestato grande entusiasmo: “C’è qualcosa che va oltre il risultato: l’affetto, l’entusiasmo e la passione che abbiamo respirato sugli spalti. Vedere ancora una volta San Siro colorarsi d’azzurro e sentire così forte il legame tra la Nazionale e il suo pubblico è una gioia immensa. In pochi mesi questi ragazzi sono riusciti a ritrovare un’identità e fa battere nuovamente il cuore degli italiani per questa maglia. Un patrimonio prezioso che dobbiamo custodire e alimentare ogni giorno“.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Giovanni Malagò ha poi concluso:Adesso testa a Bruxelles: ci aspetta un’altra sfida importante contro il Belgio, un obiettivo da conquistare, la qualificazione ai quarti di Nations League. Avanti azzurri con lo stesso orgoglio, la stessa fame e soprattutto con questo straordinario entusiasmo“. Malagò ha ringraziato Kimi Antonelli, fresco Campione del Mondo di F1 presente in tribuna, “per lo splendido regalo che ci ha fatto“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: