Francia-Italia U21 oggi in tv: orario amichevole, programma, streaming

La Nazionale di calcio Under 21 si prepara per una finestra di amichevoli quanto mai importante. In attesa di conoscere le avversarie nel prossimo Europeo (che si disputerà nel 2027 in Albania e Serbia) al sorteggio del 26 novembre a Belgrado, il tecnico Silvio Baldini ha ritrovato gli Azzurrini per preparare il doppio test contro Francia e Belgio. Si inizierà questa sera a Laval, in casa dei transalpini alle ore 18.30 (anch’essi già qualificati per la manifestazione continentale) per poi chiudere questa settimana di lavoro lunedì 16 novembre allo stadio Armando Picchi di Livorno contro il Belgio.

Nelle ultime ore ci sono state novità a livello di rosa, dato che hanno salutato il ritiro di Tirrenia (per motivi fisici) Calvani, Cichella e Ndour. Di seguito, quindi, l’elenco dei giocatori che affronteranno queste due amichevoli.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Benevento);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund).

Le parole del CT Silvio Baldini rilasciate al sito ufficiale della FIGC: “Il gruppo, all’incirca, è sempre lo stesso e la maggior parte di questi ragazzi sono stati già con noi in Under 21. Ci approcciamo a queste due partite sapendo che le amichevoli in Nazionale non esistono: quando si gioca con la maglia azzurra si portano dietro onore, orgoglio, la nostra patria, la nostra cultura, le nostre radici. Rappresentiamo l’Italia e dobbiamo sempre dare il massimo. Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene, c’è grande euforia e voglia di stare insieme: questo spirito già la dice lunga su questo gruppo che considero fortissimo. Sono felicissimo dei ragazzi chiamati da Roberto Macini per la Nazionale A. Negli ultimi anni fra Under 21 e Nazionale Maggiore c’era uno scalino alto, che siamo riusciti a livellare. Ora abbiamo una squadra A e una squadra B ed entrambe sono competitive, tanto che il Ct può prendere chiunque da noi, in qualunque momento, trovando ragazzi già pronti”.

Come seguire l’evento in tv? L’amichevole tra Francia e Italia Under 21 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Rai2. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro.

PROGRAMMA UNDER 21 CALCIO

Venerdì 13 novembre

Ore 18.30 Francia-Italia

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA U21: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport