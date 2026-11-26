Sono sei i pugili italiani che fino ad oggi hanno conquistato il titolo europeo dei pesi massimi nella sua lunga, anzi lunghissima storia. Nomi che, in certi casi, appartengono al gotha del pugilato tricolore: si va da Erminio Spalla a Primo Carnera, da Franco Cavicchi a Lorenzo Zanon, da Francesco Damiani fino a Paolo Vidoz, che fu l’ultimo, nel 2005, a conquistare la cintura continentale a Kempten, in Germania, contro Timo Hoffmann, per restare campione fino al2006.

Ed è proprio in Germania, ma a Rust, che Eduardo Giustini prova a succedere, a 37 anni, a colui che fu bronzo olimpico di Sydney 2000. Per riuscirci, però, dovrà battere il campione in carica, il kosovaro trentatreenne Labinot Xhoxhaj, che è alla sua terza difesa di questa cintura e, nel suo record di 22-0-1 (20-4-0 quello di Giustini), può vantare ben 17 vittorie prima del limite, per una percentuale del 77,3%.

Giustini, fiorentino che trae le sue origini da San Frediano, che non per caso si allena con Leonardo Turchi al Boxing Club Firenze, ha preso a effettuare la sua scalata negli ultimi quattro anni, passando dalla conquista e riconquista del titolo italiano fino ad aver portato a casa, l’8 febbraio 2026 contro Ibrahim Traoré, il titolo IBO Mediterraneo. Di converso, “The Bull”, che ormai è di stanza a Lahr, nel Baden-Württemberg (che si trova sostanzialmente a pochi chilometri da Rust), è stato in grado di elevare il suo livello di boxe nel corso degli ultimi due anni, che lo hanno visto diventare uno dei primattori della scena continentale. Non combatte da circa nove mesi.

Xhoxhaj non è proprio il peso massimo moderno che si direbbe, ma si tratta di un pugile che fa di pressione e di tanti colpi portati le proprie armi principali, il che crea problemi a molti avversari abituati a ben altri stili. Giustini, dal canto suo, ha già dichiarato di voler mettere la contesa sul piano della media distanza, sull’anticipo e sulla mobilità. Due idee di combattimento completamente diverse, che andranno a confrontarsi in terra tedesca.