Dove vedere in tv Verona-Civitanova, Supercoppa Italiana volley 2026: orario semifinale, canale, streaming

Verona e Civitanova si affronteranno nella semifinale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile, che andrà in scena sabato 14 novembre (ore 18.00) al PalaRaschi di Parma. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente: da una parte la Lube, che ha incominciato la stagione in maniera baldanzosa e punta al primo trofeo di questa annata agonistica; dall’altra la Rana, che ha iniziato l’annata agonistica in maniera molto altalenante e che sta faticando a trovare la giusta continuità.

I cucinieri si sono qualificati all’appuntamento dopo aver disputato l’ultima finale scudetto (sconfitti da Perugia nella serie al meglio delle cinque partite), mentre gli scaligeri sono stati ammessi grazie al trionfo conseguito in Coppa Italia nella passata annata agonistica. In palio la qualificazione alla finale di domenica 15 novembre, da disputare contro la vincente dell’altra semifinale tra Perugia e Trento, in programma alle ore 15.30 di sabato nello stesso impianto di gioco.

Verona potrà fare leva sulla stella Noumory Keita e sugli altri attaccanti Paul Buchegger, Francesco Sani e Rok Mozic. Civitanova sarà nelle mani del regista Simeon Nikolov, che alzerà per il fratello Aleksandar Nikolov, per l’altro martello Mattia Bottolo e per il bomber Eric Loeppky, mentre al centro saranno impegnati Giovanni Gargiulo e Antonin Klimes.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Verona-Civitanova, semifinale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VERONA-CIVITANOVA, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Sabato 14 novembre

Ore 18.00 Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA VERONA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.