Mancano pochi giorni al momento della verità per la Nazionale italiana di calcio femminile. Dopo aver superato l’ostacolo Bielorussia nel primo turno, le Azzurre guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin si giocano l’accesso diretto ai Mondiali di Brasile 2027 nel doppio confronto con la Finlandia: centottanta minuti, più eventuali supplementari e rigori, in cui non sarà ammesso alcun passo falso. In palio c’è il pass per la rassegna iridata che si disputerà la prossima estate in Sudamerica.

Il primo atto andrà in scena lontano da casa, nella gelida cornice di Helsinki. Appuntamento martedì 1° dicembre, con il calcio d’inizio alle 17:30, in diretta su Rai 2 HD e in streaming su RaiPlay. Per l’Italia sarà subito una trasferta insidiosa contro una selezione scandinava nota per solidità fisica, organizzazione tattica e capacità di esaltarsi davanti al proprio pubblico. Le azzurre dovranno imporre fin da subito il proprio palleggio e la qualità tecnica delle proprie interpreti, per portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno.

La sfida decisiva ci aspetta infatti sabato 5 dicembre alle 21:15, nella calda atmosfera dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto, ancora in diretta su Rai 2 HD e in streaming su RaiPlay. Sarà la notte della verità, in cui la spinta del pubblico pugliese potrà rivelarsi l’arma in più per indirizzare la Nazionale verso un traguardo storico.

Il cammino delle azzurre fin qui è stato solido e convincente. Dopo il secondo posto nel girone di qualificazione, la squadra di Soncin ha mostrato maturità e cinismo contro la Bielorussia, blindando il passaggio del turno con il successo esterno per 2-0 e gestendo con autorità il pareggio per 1-1 al “Franchi” di Firenze. Ora però l’asticella si alza ulteriormente: contro la Finlandia servirà la miglior versione dell’Italia per prenotare un biglietto di sola andata per il Brasile.

Le due partite valide per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile tra Italia e Finlandia andranno in scena il 1° e il 5 dicembre e la copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambi i match.

ITALIA-FINLANDIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Martedì 1° dicembre

Ore 17:30 Finlandia vs Italia alla Bolt Arena di Helsinki – Diretta tv su Rai 2 HD.

Sabato 5 dicembre

Ore 21:15 Italia vs Finlandia allo Stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-FINLANDIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta testuale: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport