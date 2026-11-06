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Cup Of China 2026: Fear-Gibson avanti di un soffio nella rhythm dance, Smart-Dieck sbagliano

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1 giorno fa

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Lilah Fear-Lewis Gibson
Lilah Fear-Lewis Gibson / LaPresse

Comincia con un colpo di scena clamoroso la Cup Of China 2026, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in acena questo fine settimana a Shengzen. L’attesissia coppia di danza spagnola composta da Olivia Smart-Tim Dieck si e infatti dovuta accontentare del quarto posto a causa di una sbavatura nella rhythm dance.

Precisamente, gli iberici hanno commesso un passaggio a vuoto nel sollevamento stazionario inaugurale (ricevendo anche una detrazione di un punto per elemento aggiuntivo), fattore che ha inchiodato il loro punteggio a 70.98 (38.39, 33.59), praticamente dieci lunghezze in meno rispetto ai leader britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, al vertice con 80.00 (43.95, 36.05).

Ad un passo si sono attestati Diana Davis-Gleb Smolkin, bravi a sfiorare quota 80 con il punteggio di 79.31 (43.94, 35.97) precedendo nettamente i cechi Natálie Taschlerová-Filip Taschler, al terzo posto con 73.10 (40.40, 32.70). Non si tratta di una notizia di poco conto per i georgiani, avvicinatisi prima del previsto al vertice in una sfida che sarà estremamente interessante anche in ottica europea.

Domani, sabato 7 novembre, si svolgerà la danza libera, con Smart-Dieck all’attacco di un podio che, per come strutturato il loro cammino, anche nel migliore dei casi non potrà consentire loro di staccare il biglietto per le Finals di Chongqing. Di seguito la classifica.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

    1. Lilah FEAR / Lewis GIBSON 80.00 punti

    1. Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN 79.31 punti

    1. Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER 73.10 punti

    1. Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER 71.41 punti

    1. Olivia SMART / Tim DIECK 70.98 punti

    1. Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE 65.04 punti

    1. Eva PATE / Logan BYE 64.84 punti

    1. Zixi XIAO / Linghao HE 62.48 punti

    1. Junfei REN / Jianing XING 59.16 punti

    1. Yufei LIN / Zijian GAO 

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