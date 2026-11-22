Quest’oggi, domenica 22 novembre, andrà in scena la Cinque Mulini 2026, storica corsa campestre che va in scena ininterrottamente dal 1933 a San Vittore Olona (Milano). Purtroppo è arrivata ieri la notizia del forfait di Yeman Crippa, che non è riuscito a recuperare al meglio tre settimane dopo aver conquistato un fantastico secondo posto alla Maratona di New York.

In assenza del trentino classe 1996 l’Italia si affiderà soprattutto a Micol Majori sui prati sanvittoresi nella grande classica lombarda valevole come prova Gold del World Athletics Cross Country Tour. La padrona di casa milanese, bronzo la scorsa estate nei 5000 metri agli Europei di Birmingham, si cimenterà nella corsa campestre tra i mulini quando mancano poco più di venti giorni agli Europei di Cross previsti a Belgrado il 13 dicembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della Cinque Mulini 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Appuntamento alle ore 11.50 con la gara femminile e alle ore 12.30 con la prova maschile.

CALENDARIO CINQUE MULINI 2026

Domenica 22 novembre

Ore 11.50 Gara femminile, su 6,2 km (3 giri) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 12.30 Gara maschile, su 8,2 km (4 giri) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CINQUE MULINI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta testuale: OA Sport.