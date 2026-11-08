Ciclocross, Lars Peers vince tra l’oro europeo tra gli Juniores. Buona gara degli azzurri

La domenica degli Europei di ciclocross in corso di svolgimento a Zeddam nei Paesi Bassi si è aperta con la vittoria del belga Lars Peers nella categoria juniores maschile. Il sedicenne della Grenke Auto Eder ha conquistato la vittoria facendo la differenza nella parte centrale della corsa, staccando i rivali e poi gestendo al meglio il finale, amministrando il vantaggio ottenuto.

Seconda posizione a quindici secondi dal vincitore per l’olandese Delano Heeren, mentre il Belgio piazza anche la doppietta, visto che al terzo posto si è classificato Ban Vanden Eyden, staccato di 37 secondi dal connazionale. Quarto posto per un altro padrone di casa Loek Hovers a cinquantasei secondi, mentre quinto ha terminato il tedesco Josh Tietjen a poco più di un minuto.

Una buona prova della squadra azzurra. Il migliore è stato Tommaso Cingolani, che ha concluso in sesta posizione, perdendo la volata per la quinta piazza contro Tietjen. Ottavo, invece, il secondo miglior azzurro Francesco Dell’Olio, arriva appena dietro al connazionale. In mezzo a loro il ceco Ondrej Bukovsky.

Completano la Top-10 il francese Antoine Clement e l’olandese Jop Van den Biggelaar; mentre termina undicesimo Giovanni Bosio. Più staccati invece Matteo Jacopo Gualtieri (19°), Alessio Borile (21°), Michel Careri (49°).