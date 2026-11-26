Dal 1° al 6 dicembre 2026, il National Aquatics Centre di Pechino, conosciuto in tutto il mondo come Water Cube, tornerà a essere il palcoscenico del grande nuoto internazionale. L’impianto che nel 2008 ospitò le gare olimpiche accoglierà la diciottesima edizione dei Mondiali in vasca corta, una manifestazione che riunirà oltre mille atleti provenienti da circa duecento Paesi. Sei giorni di competizioni, con quarantacinque titoli iridati in palio, segneranno la conclusione della stagione agonistica, offrendo agli specialisti della piscina da 25 metri un’ultima occasione per misurarsi ai massimi livelli.

L’appuntamento di Pechino si distingue anche per alcune importanti novità, destinate a incidere sulla composizione del campo gara. Accanto al tradizionale sistema di qualificazione attraverso i tempi limite nazionali, World Aquatics ha previsto trentaquattro wild card, attribuite sulla base dei risultati ottenuti nelle tappe di Coppa del Mondo. Una scelta che consentirà di ampliare la partecipazione dei migliori interpreti del circuito internazionale. Sul piano istituzionale, invece, la rassegna segnerà il ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni sotto le rispettive bandiere nazionali, per la prima volta dal 2019.

Per il pubblico italiano, il fuso orario renderà necessario seguire le gare nelle prime ore della giornata e a ridosso della pausa pranzo. Le batterie prenderanno il via alle 3:00 del mattino, mentre semifinali e finali sono in programma alle 12:00. Farà eccezione la giornata conclusiva di domenica 6 dicembre, quando le sessioni decisive inizieranno un’ora prima, alle 11:00.

In un contesto internazionale di grande competitività, l’Italia si presenta con un patrimonio di novantuno medaglie mondiali conquistate in vasca corta e l’ambizione di migliorare il bilancio della precedente edizione, chiusa a Budapest con nove podi. La selezione del direttore tecnico Cesare Butini comprende ventisei nuotatori, dieci donne e sedici uomini, e riflette una strategia che combina esperienza e prospettiva: accanto agli atleti già affermati in ambito olimpico e mondiale, trovano spazio giovani emergenti pronti a confrontarsi con il massimo livello.

La squadra potrà tuttavia contare sul ritorno in vasca corta di Thomas Ceccon, campione olimpico, e su un gruppo di atleti di comprovata esperienza, tra cui Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Benedetta Pilato e Alberto Razzetti, quest’ultimo ammesso alla rassegna anche grazie al sistema delle wild card internazionali.

A completare il quadro azzurro sono due profili che incarnano le prospettive di rinnovamento del movimento: Sara Curtis, primatista mondiale dei 50 dorso, e Francesco Volpe, classe 2008, alla sua prima convocazione nella nazionale maggiore. Da non dimenticare la giovanissima Alessandra Mao. La loro presenza, insieme a quella dei campioni più esperti, offre all’Italia un mix di qualità e potenziale che potrà rivelarsi decisivo nel confronto con le principali potenze del nuoto mondiale. L’obiettivo sarà dunque duplice: consolidare il ruolo dell’Italia ai vertici internazionali e valorizzare una nuova generazione di atleti, in una manifestazione che chiude l’anno agonistico e apre nuove prospettive in vista dei prossimi appuntamenti.

I Mondiali di nuoto in vasca corta a Pechino (Cina), in programma dal 1° al 6 dicembre, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD, relativamente a semifinali e finali. Da definire se ci sarà o meno la copertura in diretta delle batterie. In streaming si potranno seguire le gare su RaiPlay (semifinali/finali; batterie da definire) e su Eurovision Sport (copertura completa). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutti i giorni di gare.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2026

MARTEDÌ 1° DICEMBRE

Ore 03:00 – Sessione mattutina

Donne – 400m Stile libero – Batterie

Donne – 100m Dorso – Batterie

Donne – 50m Farfalla – Batterie

Donne – 200m Misti – Batterie

Donne – Staffetta 4x100m Stile libero – Batterie

Uomini – 1500m Stile libero – Serie lenta

Uomini – 100m Dorso – Batterie

Uomini – 50m Farfalla – Batterie

Uomini – 200m Misti – Batterie

Uomini – Staffetta 4x100m Stile libero – Batterie

Ore 12:00 – Sessione serale

Uomini – 1500m Stile libero – Finale

Donne – 400m Stile libero – Finale

Donne – 50m Farfalla – Semifinali

Donne – 200m Misti – Finale

Donne – Staffetta 4x100m Stile libero – Finale

Uomini – 100m Dorso – Semifinali

Uomini – 50m Farfalla – Semifinali

Uomini – 200m Misti – Finale

Uomini – Staffetta 4x100m Stile libero – Finale

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE

Ore 03:00 – Sessione mattutina

Donne – 100m Stile libero – Batterie

Donne – 800m Stile libero – Serie lenta

Donne – 100m Rana – Batterie

Uomini – 100m Stile libero – Batterie

Uomini – 100m Rana – Batterie

Mista – Staffetta 4x50m Misti – Batterie

Ore 12:00 – Sessione serale

Donne – 100m Stile libero – Semifinali

Donne – 800m Stile libero – Finale

Donne – 100m Rana – Semifinali

Donne – 50m Farfalla – Finale

Uomini – 100m Stile libero – Semifinali

Uomini – 100m Dorso – Finale

Uomini – 100m Rana – Semifinali

Uomini – 50m Farfalla – Finale

Mista – Staffetta 4x50m Misti – Finale

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE

Ore 03:00 – Sessione mattutina

Donne – 50m Dorso – Batterie

Donne – 200m Farfalla – Batterie

Donne – 100m Misti – Batterie

Donne – Staffetta 4x200m Stile libero – Batterie

Uomini – 400m Stile libero – Batterie

Uomini – 50m Dorso – Batterie

Uomini – 200m Farfalla – Batterie

Uomini – 100m Misti – Batterie

Ore 12:00 – Sessione serale

Donne – 100m Stile libero – Finale

Donne – 50m Dorso – Semifinali

Donne – 100m Rana – Finale

Donne – 200m Farfalla – Finale

Donne – 100m Misti – Semifinali

Donne – Staffetta 4x200m Stile libero – Finale

Uomini – 100m Stile libero – Finale

Uomini – 400m Stile libero – Finale

Uomini – 50m Dorso – Semifinali

Uomini – 100m Rana – Finale

Uomini – 200m Farfalla – Finale

Uomini – 100m Misti – Semifinali

VENERDÌ 4 DICEMBRE

Ore 03:00 – Sessione mattutina

Donne – 1500m Stile libero – Serie lenta

Donne – 200m Rana – Batterie

Donne – 100m Farfalla – Batterie

Uomini – 200m Rana – Batterie

Uomini – 100m Farfalla – Batterie

Uomini – Staffetta 4x200m Stile libero – Batterie

Mista – Staffetta 4x50m Stile libero – Batterie

Ore 12:00 – Sessione serale

Donne – 50m Dorso – Finale

Donne – 200m Rana – Finale

Donne – 100m Farfalla – Semifinali

Donne – 100m Misti – Finale

Uomini – 50m Dorso – Finale

Uomini – 200m Rana – Finale

Uomini – 100m Farfalla – Semifinali

Uomini – 100m Misti – Finale

Uomini – Staffetta 4x200m Stile libero – Finale

Mista – Staffetta 4x50m Stile libero – Finale

SABATO 5 DICEMBRE

Ore 03:00 – Sessione mattutina

Donne – 50m Stile libero – Batterie

Donne – 50m Rana – Batterie

Donne – 400m Misti – Batterie

Uomini – 50m Stile libero – Batterie

Uomini – 800m Stile libero – Serie lenta

Uomini – 50m Rana – Batterie

Uomini – 400m Misti – Batterie

Mista – Staffetta 4x100m Misti – Batterie

Ore 12:00 – Sessione serale

Donne – 50m Stile libero – Semifinali

Donne – 50m Rana – Semifinali

Donne – 100m Farfalla – Finale

Donne – 400m Misti – Finale

Uomini – 50m Stile libero – Semifinali

Uomini – 50m Rana – Semifinali

Uomini – 100m Farfalla – Finale

Uomini – 400m Misti – Finale

Mista – Staffetta 4x100m Misti – Finale

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 03:00 – Sessione mattutina

Donne – 200m Stile libero – Batterie

Donne – 200m Dorso – Batterie

Donne – Staffetta 4x100m Misti – Batterie

Uomini – 200m Stile libero – Batterie

Uomini – 200m Dorso – Batterie

Uomini – Staffetta 4x100m Misti – Batterie

Ore 11:00 – Sessione serale

Donne – 50m Stile libero – Finale

Donne – 200m Stile libero – Finale

Donne – 200m Dorso – Finale

Donne – 50m Rana – Finale

Donne – Staffetta 4x100m Misti – Finale

Uomini – 50m Stile libero – Finale

Uomini – 200m Stile libero – Finale

Uomini – 200m Dorso – Finale

Uomini – 50m Rana – Finale

Uomini – Staffetta 4x100m Misti – Finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (semifinali e finali; batterie da confermare)

Diretta streaming: RaiPlay (semifinali e finali; batterie da confermare), Eurovision Sport (copertura completa)

Diretta testuale: OA Sport