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Calendario Mondiali nuoto vasca corta 2026: orari giornalieri, tv, streaming
Dal 1° al 6 dicembre 2026, il National Aquatics Centre di Pechino, conosciuto in tutto il mondo come Water Cube, tornerà a essere il palcoscenico del grande nuoto internazionale. L’impianto che nel 2008 ospitò le gare olimpiche accoglierà la diciottesima edizione dei Mondiali in vasca corta, una manifestazione che riunirà oltre mille atleti provenienti da circa duecento Paesi. Sei giorni di competizioni, con quarantacinque titoli iridati in palio, segneranno la conclusione della stagione agonistica, offrendo agli specialisti della piscina da 25 metri un’ultima occasione per misurarsi ai massimi livelli.
L’appuntamento di Pechino si distingue anche per alcune importanti novità, destinate a incidere sulla composizione del campo gara. Accanto al tradizionale sistema di qualificazione attraverso i tempi limite nazionali, World Aquatics ha previsto trentaquattro wild card, attribuite sulla base dei risultati ottenuti nelle tappe di Coppa del Mondo. Una scelta che consentirà di ampliare la partecipazione dei migliori interpreti del circuito internazionale. Sul piano istituzionale, invece, la rassegna segnerà il ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni sotto le rispettive bandiere nazionali, per la prima volta dal 2019.
Per il pubblico italiano, il fuso orario renderà necessario seguire le gare nelle prime ore della giornata e a ridosso della pausa pranzo. Le batterie prenderanno il via alle 3:00 del mattino, mentre semifinali e finali sono in programma alle 12:00. Farà eccezione la giornata conclusiva di domenica 6 dicembre, quando le sessioni decisive inizieranno un’ora prima, alle 11:00.
In un contesto internazionale di grande competitività, l’Italia si presenta con un patrimonio di novantuno medaglie mondiali conquistate in vasca corta e l’ambizione di migliorare il bilancio della precedente edizione, chiusa a Budapest con nove podi. La selezione del direttore tecnico Cesare Butini comprende ventisei nuotatori, dieci donne e sedici uomini, e riflette una strategia che combina esperienza e prospettiva: accanto agli atleti già affermati in ambito olimpico e mondiale, trovano spazio giovani emergenti pronti a confrontarsi con il massimo livello.
La squadra potrà tuttavia contare sul ritorno in vasca corta di Thomas Ceccon, campione olimpico, e su un gruppo di atleti di comprovata esperienza, tra cui Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Benedetta Pilato e Alberto Razzetti, quest’ultimo ammesso alla rassegna anche grazie al sistema delle wild card internazionali.
A completare il quadro azzurro sono due profili che incarnano le prospettive di rinnovamento del movimento: Sara Curtis, primatista mondiale dei 50 dorso, e Francesco Volpe, classe 2008, alla sua prima convocazione nella nazionale maggiore. Da non dimenticare la giovanissima Alessandra Mao. La loro presenza, insieme a quella dei campioni più esperti, offre all’Italia un mix di qualità e potenziale che potrà rivelarsi decisivo nel confronto con le principali potenze del nuoto mondiale. L’obiettivo sarà dunque duplice: consolidare il ruolo dell’Italia ai vertici internazionali e valorizzare una nuova generazione di atleti, in una manifestazione che chiude l’anno agonistico e apre nuove prospettive in vista dei prossimi appuntamenti.
I Mondiali di nuoto in vasca corta a Pechino (Cina), in programma dal 1° al 6 dicembre, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD, relativamente a semifinali e finali. Da definire se ci sarà o meno la copertura in diretta delle batterie. In streaming si potranno seguire le gare su RaiPlay (semifinali/finali; batterie da definire) e su Eurovision Sport (copertura completa). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutti i giorni di gare.
CALENDARIO MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2026
MARTEDÌ 1° DICEMBRE
Ore 03:00 – Sessione mattutina
Donne – 400m Stile libero – Batterie
Donne – 100m Dorso – Batterie
Donne – 50m Farfalla – Batterie
Donne – 200m Misti – Batterie
Donne – Staffetta 4x100m Stile libero – Batterie
Uomini – 1500m Stile libero – Serie lenta
Uomini – 100m Dorso – Batterie
Uomini – 50m Farfalla – Batterie
Uomini – 200m Misti – Batterie
Uomini – Staffetta 4x100m Stile libero – Batterie
Ore 12:00 – Sessione serale
Uomini – 1500m Stile libero – Finale
Donne – 400m Stile libero – Finale
Donne – 50m Farfalla – Semifinali
Donne – 200m Misti – Finale
Donne – Staffetta 4x100m Stile libero – Finale
Uomini – 100m Dorso – Semifinali
Uomini – 50m Farfalla – Semifinali
Uomini – 200m Misti – Finale
Uomini – Staffetta 4x100m Stile libero – Finale
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
Ore 03:00 – Sessione mattutina
Donne – 100m Stile libero – Batterie
Donne – 800m Stile libero – Serie lenta
Donne – 100m Rana – Batterie
Uomini – 100m Stile libero – Batterie
Uomini – 100m Rana – Batterie
Mista – Staffetta 4x50m Misti – Batterie
Ore 12:00 – Sessione serale
Donne – 100m Stile libero – Semifinali
Donne – 800m Stile libero – Finale
Donne – 100m Rana – Semifinali
Donne – 50m Farfalla – Finale
Uomini – 100m Stile libero – Semifinali
Uomini – 100m Dorso – Finale
Uomini – 100m Rana – Semifinali
Uomini – 50m Farfalla – Finale
Mista – Staffetta 4x50m Misti – Finale
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
Ore 03:00 – Sessione mattutina
Donne – 50m Dorso – Batterie
Donne – 200m Farfalla – Batterie
Donne – 100m Misti – Batterie
Donne – Staffetta 4x200m Stile libero – Batterie
Uomini – 400m Stile libero – Batterie
Uomini – 50m Dorso – Batterie
Uomini – 200m Farfalla – Batterie
Uomini – 100m Misti – Batterie
Ore 12:00 – Sessione serale
Donne – 100m Stile libero – Finale
Donne – 50m Dorso – Semifinali
Donne – 100m Rana – Finale
Donne – 200m Farfalla – Finale
Donne – 100m Misti – Semifinali
Donne – Staffetta 4x200m Stile libero – Finale
Uomini – 100m Stile libero – Finale
Uomini – 400m Stile libero – Finale
Uomini – 50m Dorso – Semifinali
Uomini – 100m Rana – Finale
Uomini – 200m Farfalla – Finale
Uomini – 100m Misti – Semifinali
VENERDÌ 4 DICEMBRE
Ore 03:00 – Sessione mattutina
Donne – 1500m Stile libero – Serie lenta
Donne – 200m Rana – Batterie
Donne – 100m Farfalla – Batterie
Uomini – 200m Rana – Batterie
Uomini – 100m Farfalla – Batterie
Uomini – Staffetta 4x200m Stile libero – Batterie
Mista – Staffetta 4x50m Stile libero – Batterie
Ore 12:00 – Sessione serale
Donne – 50m Dorso – Finale
Donne – 200m Rana – Finale
Donne – 100m Farfalla – Semifinali
Donne – 100m Misti – Finale
Uomini – 50m Dorso – Finale
Uomini – 200m Rana – Finale
Uomini – 100m Farfalla – Semifinali
Uomini – 100m Misti – Finale
Uomini – Staffetta 4x200m Stile libero – Finale
Mista – Staffetta 4x50m Stile libero – Finale
SABATO 5 DICEMBRE
Ore 03:00 – Sessione mattutina
Donne – 50m Stile libero – Batterie
Donne – 50m Rana – Batterie
Donne – 400m Misti – Batterie
Uomini – 50m Stile libero – Batterie
Uomini – 800m Stile libero – Serie lenta
Uomini – 50m Rana – Batterie
Uomini – 400m Misti – Batterie
Mista – Staffetta 4x100m Misti – Batterie
Ore 12:00 – Sessione serale
Donne – 50m Stile libero – Semifinali
Donne – 50m Rana – Semifinali
Donne – 100m Farfalla – Finale
Donne – 400m Misti – Finale
Uomini – 50m Stile libero – Semifinali
Uomini – 50m Rana – Semifinali
Uomini – 100m Farfalla – Finale
Uomini – 400m Misti – Finale
Mista – Staffetta 4x100m Misti – Finale
DOMENICA 6 DICEMBRE
Ore 03:00 – Sessione mattutina
Donne – 200m Stile libero – Batterie
Donne – 200m Dorso – Batterie
Donne – Staffetta 4x100m Misti – Batterie
Uomini – 200m Stile libero – Batterie
Uomini – 200m Dorso – Batterie
Uomini – Staffetta 4x100m Misti – Batterie
Ore 11:00 – Sessione serale
Donne – 50m Stile libero – Finale
Donne – 200m Stile libero – Finale
Donne – 200m Dorso – Finale
Donne – 50m Rana – Finale
Donne – Staffetta 4x100m Misti – Finale
Uomini – 50m Stile libero – Finale
Uomini – 200m Stile libero – Finale
Uomini – 200m Dorso – Finale
Uomini – 50m Rana – Finale
Uomini – Staffetta 4x100m Misti – Finale
PROGRAMMA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (semifinali e finali; batterie da confermare)
Diretta streaming: RaiPlay (semifinali e finali; batterie da confermare), Eurovision Sport (copertura completa)
Diretta testuale: OA Sport