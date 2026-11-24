Tommaso Giacomel ha vissuto un 2026 accidentato. Non certo per colpa sua, bensì perché le circostanze lo hanno posto di fronte a ostacoli imprevisti. Quel genere di barriere che non è possibile prevedere o scorgere in anticipo, preparandosi a superarle, poiché si palesano all’improvviso. Come nei film di James Bond di una volta, quelli in cui il Villain premeva un pulsante, innescando una trappola per fermare 007.

Così è successo al ventiseienne trentino, incappato in un episodio di aritmia cardiaca proprio durante la mass start dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Una condizione medica per la verità piuttosto comune fra chi pratica sport di resistenza ed è risolvibile con un semplice intervento chirurgico. Purtroppo, questa anomalia elettrica nel cuore dell’azzurro si è palesata con un tempismo infausto.

Poi, a giugno, c’è stata la lussazione alla spalla, rimediata dopo una caduta in allenamento. Nuovo stop obbligato per la punta di diamante del movimento tricolore che, come un leone in gabbia, ha dovuto fermarsi nuovamente per recuperare appieno dalla lesione accusata. Un tormento per chi tratta il proprio corpo come un tempio e sa bene quanto sia importante curarne integrità e salute.

Proprio questa consapevolezza nei propri mezzi fisici è uno dei punti di forza di Giacomel. Una caratteristica indispensabile per sviluppare e sfruttare al meglio il talento donatogli da Madre Natura. Un connotato tramite il quale si evince come il trentino non sia solo muscoli, bensì anche cervello. Il corretto approccio mentale allo sforzo e alle sfide proposte dall’agonismo è ciò che distingue un campione da un ottimo atleta. Si tratta della discriminante suprema che differenzia i “top” dai “wannabe”.

Tommaso Giacomel ha tutto per diventare il numero 1 del mondo. Lo è stato a tratti già lo scorso inverno, nonostante una concorrenza estrema. I norvegesi sono belve assetate di sangue, fortunatamente solo in senso agonistico e figurato. I francesi sono degli spietati sicari, capaci di abbattere qualsiasi avversario silenziosamente, ma implacabilmente (sempre parlando per metafore, bien sûr). Poi ci sono gli svedesi, una via di mezzo tra i cugini occidentali e i transalpini.

In mezzo a questa autentica ‘Fossa dei Leoni’, c’è anche una pantera proveniente dal versante meridionale delle Alpi. La ‘Phantera Caerulea’ se si volesse darle un nome scientifico. Al secolo, Tommaso Giacomel, appunto. Colui che ha tutte le carte in regola per assurgere al ruolo di biathleta italiano più grande di ogni tempo e di issarsi sul pinnacolo della disciplina a livello globale. Ha solo bisogno di restare in salute. Assistito dal fisico, l’azzurro sarebbe padrone del proprio destino e tutti dovrebbero temerlo.