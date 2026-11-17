Novant’anni e passa, e la lingua affilata come un rasoio. Bernie Ecclestone non ha mai imparato a girare intorno alle cose, e nemmeno adesso che il circo se lo guarda da lontano ha intenzione di cominciare. Nella lunga conversazione con Sky Sport Deutschland e RTL ha preso la Ferrari, l’ha messa sul tavolo e l’ha sezionata, con quel tono da chi ha visto passare cinque decenni di piloti, padroni e capricci e non si lascia più impressionare da niente.

Il pretesto è la questione che agita Maranello da settimane: il duello tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc all’avvio del Gran Premio del Messico, le polemiche, e poi Frédéric Vasseur che in Brasile mette i due faccia a faccia e annuncia che regole d’ingaggio non ce ne saranno. Scelta di fiducia o azzardo, lo dirà la pista. L’ex padrone della F1, intanto, la sua risposta l’ha già data, e non è tenera con il sette volte campione del mondo.

Il ritratto che ne fa è quasi una scenetta da paddock: “Appena sale in macchina per iniziare una gara, si lagna e si lamenta di qualcosa ancor prima della prima curva“. Un’immagine crudele, e proprio per questo efficace. Poi, come da copione, la seconda lama, quella sull’anagrafe: “E ora sta arrivando all’età in cui deve iniziare a pensare al ritiro“. Niente giri di parole, nessun riguardo per il palmarès.

Dall’altra parte della barricata, invece, il registro cambia. Per Leclerc c’è una stima che sa di appartenenza: “Lui è un uomo Ferrari“. Il monegasco come figlio della casa, Lewis come l’ospite illustre che ha provato a rimodellare l’abitazione. “Hamilton invece è arrivato e ha tentato di cambiare il modo di lavorare là dentro. Ma per farlo da solo è semplicemente troppo tardi per lui“.

Da qui il passo verso la ricetta, che Ecclestone espone con la sicurezza del vecchio mercante di uomini e di motori. “La Ferrari ha bisogno di una chiara prima guida“. E ancora, quasi un manuale di convivenza: “È molto meglio avere un vero numero uno e un pilota numero due molto competitivo“. Con una clausola, però, non negoziabile: “Ma quest’ultimo deve sapere chiaramente il suo ruolo ed essere una sicurezza per la squadra“.

Il finale è affidato alla battuta, quella che il manager britannico sa servire meglio di chiunque. Si parla di Kimi Antonelli, fresco campione del mondo, e dell’idea, che a Maranello qualcuno accarezzerà di certo, di vederlo un giorno vestito di rosso. La replica arriva con una risata, ed è un colpo secco: “Dobbiamo aspettare che abbia più di 50 anni. Solo allora sarà un buon posto per lui…“. Il senso è chiaro, e velenoso: la Ferrari, per Ecclestone, non è un approdo da inseguire a vent’anni, ma al massimo una poltrona da riscuotere a fine carriera.