Basket, si ferma contro Celje la striscia di vittorie di Campobasso nell’Eurocup femminile

Dopo tre successi, arriva la prima sconfitta per la Molisana Magnolia Campobasso nell’Eurocup femminile 2026-2027. La squadra italiana è stata battuta in trasferta da Cinkarna Celje per 63-59, al termine di un match equilibrato deciso solo nei possessi finali. Le molisane incassano così incassano il primo ko europeo contro le slovene ma rimangono comunque in testa al gruppo G. Non sono bastati i 14 punti di Maria Miccoli ed i 13 di Emma Giacchetti.

Partita che parte a rilento con i primi punti molisani dopo circa 2′. Celje pareggia con Elgedawy e poi allunga fino al +9 con i canestri di Baric e Slonjsak. Il secondo canestro della partita di Campobasso arriva dopo 8′ con la tripla di Miccoli, seguita da quella di Vilka che riporta in scia le italiane (-3). Baric non sbaglia ai liberi ma Miccoli e Giacchetti segnano il -1. Dopo una partenza rallentata Campobasso insegue 13-12.

Il primo sorpasso della Molisana porta la firma di Meldere e con Conti e Miccoli, Campobasso vola a +6. Celje si aggrappa ai canestri di Slonjsak per rimanere vicina e con i liberi di Radonjic si porta sul -1. La solita Slonjsak firma poi il sorpasso sloveno ma Simon e Scott son abili a riportare davanti Campobasso. Nel finale di quarto sono ancora le balcaniche ad allungare. Celje è avanti 32-27 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Giacchetti riavvicina subito le ospiti e la tripla di Morrison vale il nuovo +1 molisano. Elgedawy risponde subito e Cujnkic firma la tripla del +2 per le padrone di casa. Giacchetti pareggia a quota 39 e Campobasso allunga con Simon ed i liberi di Miccoli (+6). Nei minuti finali i tre liberi di Guska tengono vicine le slovene. Dopo tre quarti La Magnolia conduce 42-45.

Nel primo minuto dell’ultima frazione Celje trova subito il sorpasso con quattro punti di fila. Campobasso però reagisce subito e mette a segno un parziale di 0-8 che vale il +7 virtuale. Slonjsak segna da tre due volte e con Elgedawy le slovene vanno sul +2. Giacchetti pareggia ma Slonjsak trova la via del canestro e le padrone di casa rimangono avanti (+2). Giacchetti firma ancora la parità a quota 58 e con Madera Campobasso è avanti di uno a 50″ dalla fine. Baric però segna una tripla fondamentale, Scott perde palla e Elgedawy punisce a 10″ dalla sirena (+4). A Morrison non entra la tripla, Campobasso si arrende a Celje per 63-59.