L’Italbasket soffre nel primo tempo ma riesce a vincere al PalaEur di Roma – sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – la Turchia per 86-72 nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027, con 17 punti e 9 rimbalzi di ‘Momo’ Diouf e 17 punti messi a referto da Nico Mannion altro protagonista della serata.

Il Commissario Tecnico Luca Banchi ha commentato così a caldo, ai microfoni di Sky Sport, la prestazione degli azzurri: “Sottolineo innanzitutto la volontà e la capacità di reagire alle avversità, con Mannion influenzato e l’infortunio di John (Petrucelli, ndr) che aveva compiti specifici in questa gara e la capacità dopo l’intervallo di distribuirsi le responsabilità nonostante la fatica e la tensione con la consapevolezza e l’importanza della posta in palio e la pericolosità degli avversari che non si sono mai dati per vinti fino a pochi possessi dalla fine. Hanno un talento straordinario, hanno giocato con le loro qualità e hanno giocato non certo col piglio di chi ha già raggiunto la qualificazione. Tutti piccoli segnali che mi rendono orgoglioso di questa prestazione, in più la cornice avendo onorato la serata con una gara di questo tipo è motivo di grande soddisfazione. Anche questi ragazzi che stanno già vivendo una stagione estremamente impegnativa e meritavano una prestazione del genere”.

Il CT ha poi raccontato anche alcuni passaggi dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivato in campo a congratularsi con gli azzurri al termine della sfida: “Il Presidente è rimasto impressionato dalla determinazione che hanno mostrato, il terzo e quarto periodo l’hanno affascinato per l’atteggiamento che la squadra ha avuto. Ha una sorprendente conoscenza legata anche al fatto che aveva espressamente richiesto di conoscere un pezzo della storia di ognuno di noi perché voleva arrivare a questo appuntamento preparato. Lo conosciamo, è una persona di valori incredibili ma anche di una profonda cultura sportiva non era mai stato ad una partita di basket della nostra Nazionale e questa prima volta credo che l’abbiamo ‘bagnata’ con una prestazione che ha reso orgoglioso anche lui”.

Banchi, infine, è già proiettato alla sfida di domenica sera di Belgrado contro la Serbia uscita nettamente sconfitta quest’oggi dalla trasferta contro la Lituania (97-78): “Questa partita è importantissima. Troveremo un’altra versione della Serbia, con la maggior parte dei giocatori di Eurolega che non sono stati schierati nella gara in Lituania. ma lo saranno contro di noi. Noi abbiamo giocato in caso contro la Serbia di Jokic e Jovic e dei migliori talenti in Eurolega che hanno, la trovi a distanza di tre mesi in una versione totalmente diversa e questo può determinare dei fattori che incidono oggettivamente sulla Qualificazione che non sempre è specchio fedele dei valori delle squadre e delle Nazionali. Sarà una partita durissima, troveremo la loro migliore versione e hanno un grande vantaggio avendoci battuti nella gara di andata. Dovremo cercare di leccarci un po’ le ferite, questa vittoria ci da grande entusiasmo ma lascia qualche cosa che ci costringerà comunque a fare dei cambiamenti. Sarebbe bello ripartire dall’atteggiamento di stasera non facilmente replicabile. Mi aspetto una partita di grandissima durezza come nel caso della Turchia, avversari molto esperti e giocatori che nelle loro squadre hanno un ruolo dominante. Dovremo quindi essere pronti tatticamente, mostrare personalità e quella continuità nei 40′. Non sono gare che puoi controllare costantemente, come stasera stasera con qualche palla persa di troppo che possiamo ripulire”.