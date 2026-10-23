WTA Ningbo 2026, Rybakina conquista la semifinale. Avanti anche Shnaider e Bouzkova

Si sono delineate le semifinali del WTA 500 di Ningbo, torneo cinese che fa parte di quel periodo del calendario denominato “Asian Swing”. Tra le migliori quattro ci sarà anche la numero uno del mondo, la kazaka Elena Rybakina, che ha faticato più del previsto contro la polacca Katarzyna Kawa, che è riuscita anche a strappare un set all’avversaria. Alla fine Rybakina si è imposta in tre set con il punteggio di 6-1 3-6 6-1 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco.

In semifinale la tennista kazaka se la dovrà vedere contro la russa Diana Shnaider, sesta testa di serie, che ha sconfitto l’americana Iva Jovic, numero quattro del seeding, anche lei in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 dopo una battaglia di due ore e un quarto di gioco.

Nel derby ceco dei quarti di finale è stata Marie Bouzkova ad uscirne vincitrice. La numero 26 del mondo ha sconfitto in due set la connazionale Sara Bejlek per 6-3 6-4. La ceca affronterà nei quarti di finale contro la canadese Leylah Fernandez, che ha rimontato la russa Ekaterina Alexandrova, imponendosi in tre set per 4-6 6-2 6-1.

RISULTATI WTA NINGBO 2026 (23 OTTOBRE)

Bouzkova (Cze) b. Bejlek 6-3 6-4

Fernandez (Can) b. Alexandrova (Rus) 4-6 6-2 6-1

Shnaider (Rus) b. Jovic (Usa) 6-3 4-6 6-1

Rybakina (Kaz) b. Kawa (Pol) 6-1 3-6 6-1