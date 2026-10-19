Si accende la Serie A1 di volley femminile e prende il via anche la Superlega maschile! 🏐 Nella nuova puntata di Volley Night Live, insieme a Laura Partenio e Paolo Cozzi, c’è un ospite speciale: Andrea Pistola, allenatore della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, grande protagonista di questo avvio di stagione.

Dopo il titolo europeo conquistato lo scorso anno, Vallefoglia è partita con il piede giusto, centrando tre vittorie nelle prime uscite, compreso il successo al tie-break contro Scandicci. Quali sono gli obiettivi della squadra? Quali ambizioni può coltivare in Italia e in Europa? E quanto peseranno i nuovi innesti e gli infortuni nelle strategie del tecnico?

🎙️ Andrea Pistola si racconta a Volley Night Live, tra ambizioni, obiettivi e prospettive di una squadra che vuole continuare a sorprendere.

💥 Spazio anche alla Superlega maschile di volley: Civitanova si aggiudica il primo big match contro Verona, mentre Trento, Perugia e Piacenza iniziano la stagione senza passi falsi.

👇 Guarda la puntata, commenta e dicci la tua: quali squadre saranno protagoniste di questa stagione di pallavolo?

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