Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

22 secondi fa

il

GT WORLD CHALLENGE EUROPE E WEC 2026: VERSTAPPEN, ROSSI E TOYOTA PROTAGONISTI! Un weekend ricco di emozioni per il mondo dell’endurance e delle gare GT!

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

A Motor News, con Luca Pellegrini e Luca Preti, analizziamo due appuntamenti che hanno acceso il motorsport internazionale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità