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Hockey ghiaccio

Valpusteria sorride nel sabato di ICE League. I lupi vincono in trasferta

Pubblicato

17 ore fa

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Val Pusteria Hockey
Val Pusteria Hockey ©Foppa Iwan - HC Pustertal

Un sabato positivo per Valpusteria. La squadra italiana ha incassato il terzo successo consecutivo nel Campionato ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio, espugnano di misura il campo del Ferencvaros, spuntandola per 2-3. 

Partita iniziata con il piede giusto quello dei lupi, passati in vantaggio dopo 3:13 con Purdeller, servito da Ierullo e Lobis in una situazione di superiorità. Il team di Brunico ha poi mantenuto l’asticella alzata anche nella seconda ripresa, raddoppiando al 6:25, sempre su power-play, con Fitzgerald. 

I padroni d casa sono poi rientrati in partita al 10:58, accorciando le distanze con Bengtsson, preludio però del tris firmato da Osmanski al 4:19 dell’ultimo atto. A nulla servirà in tal senso la rete del 2-3 segnato da Laskawy (16:22) per il 3-2 finale. 

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In virtù di quanto fatto Valpsuteria è rimasta nei piani alti della classifica, occupando la quinta piazza con 23 punti, gli stessi dello HK Olimpija, quarto. L’ICE League tornerà domani, domenica 25 ottobre. 

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