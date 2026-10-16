A soli 14 anni, Ginger Caimi è già una delle giovani promesse del longboard internazionale. Dopo aver vinto per due anni consecutivi il Tour Europeo, è pronta a misurarsi con le migliori surfiste del mondo al Mondiale in El Salvador, dove si trova per prepararsi alla competizione.

In questa puntata di TALENT ZONE, Ginger racconta il suo percorso nel surf, iniziato da bambina grazie al papà, il rapporto con il longboard e il lavoro quotidiano per migliorare tecnica e prestazioni. Spazio anche alla gestione della pressione in gara, alla crescita durante l’adolescenza e agli obiettivi nel Mondiale e nel World Tour, con il sogno di confermarsi tra le prime dodici del ranking.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

– Gli inizi nel surf e la scelta del longboard

– La preparazione per il Mondiale in El Salvador e gli obiettivi nel World Tour

– Il rapporto con il papà-allenatore e l’evoluzione della sua tecnica

– La mentalità in gara, la gestione degli errori e la crescita a soli 14 anni

🎧 *ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE:* [https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d](https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d)

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