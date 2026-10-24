Sport in tv oggi (sabato 24 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 24 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno gustarsi le qualifiche del GP degli USA per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Australia per la MotoGP. A Rotterdam proseguono i Mondiali di ginnastica artistica con le finali di specialità (l’Italia punterà su Gabriele Targhetta al cavallo con maniglie, Elisa Iorio e Giulia Perotti alle parallele asimmetriche), poi spazio alle semifinali dei tornei di tennis della settimana con il derby tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli a Lione.

Si apre a tutti gli effetti la stagione degli sport invernali con il gigante femminile di Soelden valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, il Grand Prix di pattinaggio artistico e il World Tour di short track. Conegliano e Scandicci si sfideranno per la Supercoppa Italiana di volley femminile, l’Italia affronterà gli USA nelle WXV Global Series di rugby femminile, la nostra Nazionale incrocerà l’Ungheria nella fase a gironi degli Europei di football americano, si aprono i Mondiali di lotta.

Da seguire anche le World Series di arrampicata sportiva, i terzi giri dei tornei di golf, i campionati italiani di volley, basket, pallanuoto, pallamano, la United Rugby Championship. La consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri completerà la scena. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 24 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 24 ottobre

00.25 MOTO2 – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Tongyeong (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

01.10 MOTOGP – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.50 MOTOGP – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

02.00 BASEBALL (MLB, World Series) – Gara-1: Milwaukee-Brewers-Tampa Bay Rays (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 GOLF (DP World Tour) – Korea Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 05.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 05.30)

03.30 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Tongyeong (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

03.45 MOTO3 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.40 MOTO2 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

05.00 TENNIS – WTA 250 Osaka, semifinali (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+)

06.00 MOTOGP – GP Australia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.30 LOTTA – Mondiali, qualificazioni greco-romana: 55 kg, 60 kg, 77 kg, 82 kg (diretta streaming su UWW+)

09.00 TENNIS – WTA 500 Ningbo, semifinali (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Soelden, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN). Nuovo orario rispetto all’iniziale 10.00.

11.15 SALTO CON GLI SCI (Summer Grand Prix) – HS140 femminile a Klingenthal (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.00 TENNIS – ATP 250 Almaty, semifinali (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Short program maschile ad Angers (diretta tv su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.30 BADMINTON (BWF World Tour) – French Open (diretta streaming su BWF Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Ternana (diretta streaming su DAZN)

13.25 SALTO CON GLI SCI (Summer Grand Prix) – HS140 maschile a Klingenthal (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Soelden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN). Nuovo orario rispetto all’iniziale 13.00.

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Championship inglese) – Charlton-Norwich (diretta streaming su Como Tv)

13.45 CICLOCROSS – Gara femminile a Heederstrand (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Elche (diretta streaming su DAZN)

14.00 GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Finali di Specialità: corpo libero maschile, cavallo con maniglie, sbarra; volteggio femminile, parallele asimmetriche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (World Series) – Lead maschile a Santiago, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 TENNIS – ATP 250 Lione, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli–Musetti (secondo match dalle ore 14.00, non prima delle 16.00)

14.20 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Free dance ad Angers (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.30 CALCIO (Serie C) – Treviso-Dolomiti Bellunesi (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Livorno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Spezia-Latina (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Scafatese-Barletta (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Padova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Cesena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Butterfield Bermuda Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Chiavari (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Vinumitaly Petrarca-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.00 CICLOCROSS – Gara maschile a Heederstrand (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.30 RUGBY (Serie A) – Quattro partite: Viadana-Fiamme Oro, Parabiago-Rovigo, Emilia-Rugby Lyons, Vicenza-Mogliano (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Elversberg (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Union Berlino, Colonia-Schalke 04, Mainz-Werder Brema, Paderborn-Amburgo, (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – ATP 250 Bruxelles, semifinali (diretta tv su Sky Sport 258; diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 18.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.00 LOTTA – Mondiali, semifinali greco-romana: 55 kg, 60 kg, 77 kg, 82 kg (diretta streaming su UWW+)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Coventry-Fulham (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Championship inglese) – Preston-West Bromwich (diretta streaming su Como Tv)

16.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Inter (diretta streaming su DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Busto Arsizio (diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Due partite: Club Italia-Melendugno, Trento-Fasano (diretta streaming su DAZN)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Racing Santander-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Molteno-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.35 RUGBY (Top 14 francese) – Stade Toulousain-USA Perpignan (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Covei Meta Catania (diretta streaming su Futsal Tv, canale YouTube Divisione Calcio a 5)

17.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Ascoli (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Cittadella (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Ravenna (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Savoia-Cosenza (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Carpi (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ancona-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Short program coppie (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Roma (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – Conegliano-Scandicci (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (Europei, fase a gironi) – Italia-Ungheria (diretta streaming sul canale YouTube di FIDAF)

18.00 VOLLEY (Serie A2) – Lagonegro-Reggio Emilia (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Roma-Altino (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte Catania, Roma-Sori (diretta streaming su Waterpolo Channel)

18.00 BASKET (LNB francese) – Due partite: Boulazac-Le Mans, JL Bourg-Gravelines Dunkerque (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Villareal (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

18.30 BASKET (LNB francese) – Chalon-Strasburgo (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Brescia-Posillipo, Lazio-Olympic Roma, Pro Recco-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Haenna (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Conversano-Chiaravalle, Merano-Cingoli, Trieste-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 F1 – GP USA, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 CALCIO (Serie B) – Arezzo-Benevento (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Bundesliga austriaca) – SK Rapid Vienna-Lustenau (diretta streaming su Como Tv)

19.30 BASKET (ACB spagnola) – Murcia-Leyma Coruna (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Venezia-Elitzur Ramla (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix de France) – Free skating femminile (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

20.00 BASKET (Serie A) – Varese-BC Roma (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 BOXE – Riunione a Sheffield, main event: Smith vs Puello, Mondiale WBC pesi welter leggeri

20.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Scafati-Trento (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 BASKET (LNB francese) – Nanterre-Cholet (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Norimberga-Kaiserslautern (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Lazio-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Parma (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Paris (diretta streaming su Ligue1+)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Chieri (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Deportivo La Coruna (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Gil Vicente-Porto (diretta streaming su DAZN)

22.15 RUGBY FEMMINILE (WXV Global Series) – USA-Italia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di FIR)

23.00 F1 – GP USA, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 00.30; differita streaming su tv8.it alle ore 00.30)

23.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (World Series) – Speed maschile/femminile a Santiago, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

Domenica 25 ottobre

00.40 MOTOGP – GP Australia, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.05 SHORT TRACK – World Tour a Vancouver, seconda giornata (diretta streaming sul canale di ISU)

02.00 (ora legale) MOTO3 – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 11.00; differita streaming su tv8.it alle ore 11.00)

02.15 (ora solare) MOTO2 – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 12.15; differita streaming su tv8.it alle ore 12.15)

04.00 MOTOGP – GP Australia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 14.00; differita streaming su tv8.it alle ore 14.00)

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SOELDEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 16.00)

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-SCANDICCI (SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY FEMMINILE) DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 19.30 E 23.00