Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 28 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 28 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il curling con gli Europei, il calcio con la Serie A, il calcio femminile con la Champions League, il basket con l’NBA, l’Eurolega e l’Eurocup, il basket femminile con l’Eurocup, il sollevamento pesi con i Mondiali, il volley femminile con la Serie A1, il volley con la Superlega, e tanto altro ancora.
Nell’ATP 500 di Vienna farà il proprio esordio Lorenzo Musetti, che affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, così come scenderanno in campo in doppio Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, opposti al brasiliano Marcelo Melo ed al tedesco Alexander Zverev, mentre nel WTA 500 di Tokyo giocheranno in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, alla ricerca di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alle Finals.
Negli Europei di curling inizierà il cammino dell’Italia maschile, chiamata subito ad un doppio impegno prima contro la Germania alle ore 8.30 e poi contro l’Austria alle ore 15.30, quando in contemporanea sarà sul ghiaccio anche l’Italia femminile, che dopo la sconfitta patita ieri contro la Norvegia tornerà in pista nel pomeriggio contro le padrone di casa della Cechia.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 28 ottobre
1.00 Baseball MLB, World Series: gara-4, Tampa Bay Rays-Milwaukee Brewers – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
1.00 Basket, NBA: New York Knicks-Detroit Pistons – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
2.30 Tennis, WTA 500 Tokyo (2° match dalle 3.00 non prima delle 5.00 Errani/Paolini-Danilina/Jiang) – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (13.30-18.00), Sky Go, NOW
4.00 Basket, NBA: Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW (repliche su Sky Sport Basket alle 13.00 ed alle 15.30)
4.00 Sollevamento pesi, Mondiali: -65 kg maschili (con Sergio Massidda) – Weightlifting House TV
6.00 Tennis, WTA 250 Guangzhou – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (13.30-18.00), Sky Go, NOW
7.30 Lotta, Mondiali senior Astana: 5a giornata – UWW+
8.30 Curling, Europei: Italia-Germania – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel
8.30 Curling, Europei: Austria-Belgio, Svezia-Norvegia, Scozia-Paesi Bassi – The Curling Channel
8.30 Curling femminile, Europei: Lettonia-Germania – The Curling Channel
11.00 Tennis, ATP 500 Basilea – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (13.30-18.00), Sky Go, NOW, Tennis TV
12.00 Curling femminile, Europei: Turchia-Scozia, Lituania-Estonia, Svezia-Danimarca – The Curling Channel
12.00 Curling, Europei: Polonia-Cechia, Spagna-Svizzera – The Curling Channel
13.00 Tennis, ATP 500 Vienna – (2° match dalle 13.30 Musetti-Tiafoe, 2° match dalle 13.30 Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (13.30-18.00), Sky Go, NOW, Tennis TV
15.30 Curling femminile, Europei: Lettonia-Norvegia, Germania-Svizzera, Italia-Cechia – The Curling Channel
15.30 Curling, Europei: Belgio-Scozia, Italia-Austria – The Curling Channel
17.30 Basket, Eurocup: Siauliai-Maxima Roma – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
18.00 Basket, Eurocup: Neptunas-Napoli – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
18.30 Calcio, Serie A: Venezia-Inter – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.30 Calcio, Serie A: Milan-Bologna – DAZN, DAZN 1
18.30 Calcio, Serie A: Parma-Udinese – DAZN, DAZN 2
18.45 Calcio femminile, Champions League: Chelsea-Roma – Disney+
19.00 Curling, Europei: Svezia-Spagna, Cechia-Svizzera, Norvegia-Polonia – The Curling Channel
19.00 Curling, Europei: Germania-Paesi Bassi – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel
19.00 Curling femminile, Europei: Estonia-Turchia – The Curling Channel
19.30 Basket femminile, Eurocup: GEAS Basket – ALBA Berlin – YouTube FIBA Basketball
19.30 Basket, Eurocup: Tortona-Rostock – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
20.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Vallefoglia – DAZN
20.30 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN
20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.30 Volley, Superlega: Perugia-Padova – DAZN, VBTV
20.30 Basket femminile, Eurocup: Magnolia Basket Campobasso – YouTube FIBA Basketball
20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Juventus – DAZN, DAZN 1
20.45 Calcio, Serie A: Monza-Napoli – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
21.00 Calcio femminile, Champions League: Lione-Inter – Disney+
21.00 Basket, Eurocup: Tenerife-Venezia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 8.30
LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TIAFOE (2° MATCH DALLE 13.30)
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING DALLE 15.30
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 15.30
LA DIRETTA LIVE DI CHELSEA-ROMA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45
LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VALLEFOGLIA DALLE 20.00
LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30
LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS DALLE 20.30
LA DIRETTA LIVE DI LIONE-INTER DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00