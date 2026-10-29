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Skeleton, i convocati dell’Italia per il raduno in vista della Coppa del Mondo

Pubblicato

2 ore fa

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Valentina Margaglio
Valentina Margaglio / IPA Sport

Non solo l’Italia del bob, ma anche quella dello skeleton sarà in raduno ad Igls, in Austria, in vista della prima tappa di Coppa del Mondo, in programma ad Altenberg il 27 ed il 28 novembre: gli azzurri saranno al lavoro nella località vicino Innsbruck da domenica 1 a venerdì 12 novembre.

Il direttore tecnico dell’Italia, Maurizio Oioli, che sarà coadiuvato dallo staff formato dai tecnici Andrea Gallina, Marco Boni, Nicola Drocco, Caleb Smith, Giorgia Gramillano e Milko Campus, ha convocato per l’occasione dodici azzurri.

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Sarano al lavoro 7 uomini e 5 donne: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Pietro Drovanti, Giovanni Marchetti, Manuel Schwärzer, Massimo Carone, Keizy Shepetja, Valentina Margaglio, Alessia Crippa, Alessandra Fumagalli, Lavinia Oddo e Giorgia Murabito.

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