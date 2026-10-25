Serena Di Fabio e Nicolò Vidal in trionfo ai Campionati Italiani juniores: buon debutto sulla distanza olimpica

Erano i nomi più attesi della vigilia e lo hanno dimostrato. Serena Di Fabio e Nicolò Vidal si sono imposti sulle strade di Grottammare (provincia di Ascoli Piceno) in occasione dei Campionati Italiani juniores di mezza maratona di marcia 2026, ultimo appuntamento della stagione nel panorama nazionale giovanile degli specialisti del tacco e punta.

Debutto coi fiocchi sulla distanza dei 21,097 chilometri per la diciottenne delle Fiamme Azzurre, reduce da una splendida medaglia d’oro ai Mondiali U20 di Eugene sui 5000 metri, che si è aggiudicata quest’oggi il titolo tricolore juniores marciando in 1h38:36, un tempo assolutamente competitivo che fino a questo momento non ha eguali al mondo tra le atlete della sua categoria.

L’abruzzese classe 2007 ha preceduto sul podio Beatrice Palmonari, seconda con 1h46:52, e Francesca Buselli, terza con 1h49:04, mentre nella classifica generale che contempla anche le partecipanti al Campionato Italiano di società Di Fabio ha avuto la meglio su Elisa Marini (1h41:26) e Giulia Miconi (1h42:40).

Buona la prima anche per Vidal sulla distanza che farà parte del programma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il diciottenne brianzolo, bronzo iridato tra gli under 20 sui 5000 metri la scorsa estate a Eugene, ha completato la prova in 1h28:14 staccando Giuseppe Marchionno (1h36:49) e Gaetano Munafò (1h38:51). Lo junior azzurro è terzo nella mezza maratona del CdS dietro solamente a Emiliano Brigante (nuovo primato personale in 1h25:29) e Omar Moretti (1h27:25).