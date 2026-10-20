Dal K2 sugli sci alle cascate del Niagara ghiacciate: il sesto episodio di Red Bull For Reals su OA Sport TV racconta imprese che nascono da una domanda: “E se fosse possibile?”
⛷️ Jesper Tjäder trasforma la creatività in nuovi trick sugli sci, mentre Levi LaVallee attraversa Duluth in snowmobile. Leticia Bufoni porta invece lo skateboard in una dimensione spettacolare, unendolo al salto con il paracadute!
🧗 Will Gadd affronta le cascate del Niagara ghiacciate con una scalata mozzafiato. Andrzej Bargiel si misura con la discesa dal K2 sugli sci, fra alta montagna, tecnica e determinazione.
🏂 Il viaggio prosegue tra drifting, freerunning, arrampicata e snowboard: discipline diverse, accomunate dalla voglia di esplorare nuove possibilità e trasformare un’idea in un’impresa.
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