Max Verstappen nel fango, onde giganti a Nazaré e acrobazie in cielo: il quinto episodio di Red Bull For Reals porta su OA Sport TV una nuova carica di adrenalina!

Si parte dalla Florida, dove Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Jett Lawrence e Zion Wright si sfidano al volante degli spettacolari swamp buggy. Quattro campioni, mezzi fuori dal comune e una sfida tutta da scoprire!

🚵 Dalle quattro ruote alla mountain bike, con una discesa che coinvolge 100 amatori. Poi si cambia prospettiva con lo skydiving notturno e i tuffi dell’high diving, prima di affrontare le onde giganti di Nazaré insieme a Laura Coviello.

🌊 Il viaggio continua tra BMX, sci e snowboard, le evoluzioni in volo di Paul Steiner, il kayak estremo di Aniol Serrasolses e la creatività sulla trial bike di Danny MacAskill.

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