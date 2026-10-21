Come sta il beach volley italiano e quali passi servono per farlo crescere? A Beach Zone ne parliamo con Sam Fioretta in un’intervista esclusiva dedicata al lavoro degli allenatori, alla formazione e alle prospettive del movimento.

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🎙️ Dall’esperienza alla guida della coppia Podestà/Martino al progetto BVO, la scuola di beach volley di cui è a capo: Fioretta racconta il proprio approccio all’allenamento e la filosofia che accompagna il suo lavoro sulla sabbia.

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🔎 Spazio poi all’analisi del beach volley in Italia: punti di forza, criticità e opportunità di sviluppo. Un confronto diretto per capire come valorizzare le risorse del movimento e costruire nuove possibilità di crescita.

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💬 Qual è, secondo te, la priorità per il futuro del beach volley italiano? Scrivilo nei commenti!

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