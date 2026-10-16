Trieste-Savona e SIS Roma-Rapallo accendono la terza giornata della Serie A1 di pallanuoto! A Waterpolo Preview analizziamo le sfide più attese del campionato maschile e femminile con Luca Damonte e Olimpia Sesena.

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🔥 Alla piscina Bianchi, la rinnovata Pallanuoto Trieste di Willy Molina riceve la Rari Nantes Savona. A presentare il big match è Luca Damonte, mancino della formazione giuliana e grande ex dell’incontro: aspettative, insidie e chiavi di una sfida di alto livello.

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Spazio anche agli altri appuntamenti dell’A1 maschile: il Circolo Nautico Posillipo ospita la De Akker Bologna alla Scandone, mentre il Telimar affronta l’AN Brescia. A Genova e Chiavari si giocano punti importanti nella corsa alla salvezza.

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⚔️ Nel campionato femminile, il Polo Natatorio di Ostia ospita il confronto tra SIS Roma e Rapallo Pallanuoto, appaiate in testa alla classifica con l’Ekipe Orizzonte. Olimpia Sesena, portiere della squadra capitolina, racconta il momento della formazione di Capanna e presenta il duello con le liguri.

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💬 Chi vincerà i due big match? Scrivi i tuoi pronostici nei commenti!

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