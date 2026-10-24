Nuoto, Xu Jiayu riscrive i confini dei 50 dorso in vasca corta: record del mondo del cinese a Pechino

Il cinese Xu Jiayu ha stabilito il nuovo record mondiale dei 50 metri dorso in vasca corta, fermando il cronometro a 22”03 durante i Campionati Nazionali cinesi in corso a Pechino. Il trentunenne ha firmato il primato nella prima frazione della staffetta 4×50 metri mista mista dello Zhejiang Shouxian Valley, migliorando di sei centesimi il precedente record di 22”09, stabilito dal sudafricano Pieter Coetze poche settimane fa durante la Coppa del Mondo di Tashkent.

La prestazione ha coronato una serata straordinaria per il nuotatore cinese, che circa un’ora e mezza prima aveva conquistato la finale dei 100 metri dorso in 48”77, migliorando di 11 centesimi il proprio record asiatico, stabilito nel 2018. Nei 50 metri, invece, Xu ha abbassato di ben 67 centesimi il suo precedente primato personale e continentale di 22”70.

Decisiva la prima parte della gara, con una fase subacquea particolarmente efficace e un passaggio ai 25 metri in 10”82, più rapido di un decimo rispetto al parziale fatto registrare da Coetze. Xu ha poi completato la seconda vasca in 11”21, chiudendo in 22”03 e riscrivendo il record mondiale.

La doppia impresa di Pechino conferma il valore internazionale di Xu, capace a 31 anni di migliorare sensibilmente i propri riferimenti cronometrici e di tornare protagonista assoluto del dorso in vasca corta.