DTM, WEC E GT WORLD CHALLENGE: LO SPETTACOLO DELL’ENDURANCE E DELLE GARE GT! Un finale di stagione ricco di emozioni per il motorsport internazionale! A Motor News, Luca Pellegrini ci racconta l’ultima, spettacolare gara del DTM tedesco, tra grandi sfide, colpi di scena e adrenalina. Spazio poi al WEC, con uno sguardo al prossimo appuntamento di Portimão, e al GT World Challenge Europe, che si prepara a regalare un altro weekend di grande spettacolo. Riflettori puntati anche su due nomi straordinari del motorsport: Max Verstappen e Valentino Rossi, protagonisti annunciati della scena GT.