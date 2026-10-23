MotoGP, peggiorano le condizioni meteo al GP di Australia. Rumors su un possibile cambio di programma

Il meteo potrebbe essere un fattore in occasione dei turni che contano del GP di Australia, diciottesimo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana a Phillip Island. Gli ultimi bollettini metereologici prevedono infatti pioggia di notevole intensità nelle prossime ore, e nel paddock serpeggia l’idea, ancora embrionale, di cambiare parte del programma.

Ma di cosa stiamo parlando nello specifico? Al contrario di quanto emerso fino a poche ore fa, sembra che le condizioni avverse potrebbero interessare non soltanto la Sprint Race così come già noto, ma anche (per non dire soprattutto), anche quella di domenica, dove attualmente la probabilità si attesta sopra l’80%.

Non è la prima volta che i centauri si ritrovano a fare i conti con le forti piogge in queste latitudini. I precedenti parlano chiaro: nel 2006, nella prima gara della classe Regina con il regolamento flag-to-flag, arrivò un acquazzone durante la gara che costrinse i protagonisti a cambiare moto, nel 2017 la precipitazione portò all’interruzione della gara. Nel 2024 il venerdì furono cancellate le prime libere. L’anno prima invece il maltempo cambiò proprio la tabella di marcia del fine settimana, con la gara lunga anticipata al sabato. Nel 2024 il venerdì furono cancellate le prime libere.

Una possibilità, secondo alcuni insider, facilmente ripetibile anche in questa edizione dalla Direzione Gara. Anche se è doveroso dire che si tratta soltanto di una presupposizione in attesa di ulteriori sviluppi. Il servizio locale Bureau of Meteorology parla addirittura di accumoli di 6 20 mm e 10 30 mm. Non ci resta che aspettare.