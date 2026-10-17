Milano vuole continuare a vincere, Novara cerca il riscatto: debutta Volley Night Match Live con una grande sfida della Serie A1 di volley femminile!

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Sabato 17 ottobre alle 20.30, all’Opiquad Arena di Monza, la Numia Vero Volley Milano affronta l’Igor Gorgonzola Novara nell’anticipo della terza giornata di campionato. Segui con noi il commento in diretta, le analisi tecniche e i temi di un confronto ricco di protagoniste.

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🎙️ Conducono Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Pino Lorizio e Lidia Bonifazi: letture tattiche, duelli e confronto con la community per vivere insieme ogni fase della partita.

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🔥 La Milano di Gianlorenzo Blengini arriva a punteggio pieno e punta sulla potenza di Paola Egonu, sulle soluzioni di Khalia Lanier e Rebecca Piva e sulla presenza a rete di Anna Danesi. Francesca Bosio avrà il compito di distribuire il gioco, con Eleonora Fersino a guidare la seconda linea.

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⚔️ Novara vuole reagire dopo il ko al tie-break contro Bergamo. Tatiana Tolok e Kaja Grobelna sono riferimenti offensivi importanti, ma per mettere in difficoltà Milano serviranno anche continuità in ricezione, qualità nella regia di Carlotta Cambi e incisività a muro.

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💬 Chi vincerà Milano-Novara? Quale duello farà la differenza? Scrivilo in chat e partecipa alla diretta!

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