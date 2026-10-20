🏃‍♂️ Matteo Oliveri protagonista a Sprint Zone! Il talento azzurro del salto con l’asta si racconta tra la finale europea, il confronto con Armand Duplantis e i grandi obiettivi per il 2027.

🎙️ Nell’appuntamento del martedì di Sprint Zone, Ferdinando Savarese ospita Matteo Oliveri, 23enne atleta ligure e uno dei protagonisti emergenti dell’atletica leggera italiana.

🇮🇹 Una stagione all’insegna della continuità per l’astista azzurro che, pur senza migliorare il proprio record personale di 5,71 metri, ha dimostrato grande solidità su misure di poco inferiori, conquistando soprattutto una prestigiosa finale ai Campionati Europei di Birmingham.

🔥 Un’esperienza di altissimo livello, al fianco di fuoriclasse come Armand Duplantis, dominatore mondiale del salto con l’asta, e degli altri grandi interpreti di una delle specialità più tecniche e spettacolari dell’atletica.

🎯 E adesso? Lo sguardo è già rivolto al 2027, con l’obiettivo di superare i propri limiti, migliorare il personale e continuare il percorso verso i Mondiali di Pechino.

🎤 Conduce: Ferdinando Savarese

👇 Quanto può crescere ancora Matteo Oliveri? Scrivilo nei commenti!

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