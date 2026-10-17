Macerata protagonista ad A Tutto Volley! Romano Giannini e Alessia Mazzon si raccontano tra l’inizio della Serie A2 maschile, le sfide dell’A1 femminile e una passione che unisce campo, panchina e famiglia.

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🎙️ Alla seconda stagione sulla panchina della Pallavolo Macerata, Romano Giannini presenta l’avvio del campionato e il debutto in trasferta contro l’Union Volley Napoli. Aspettative e prospettive di un gruppo pronto a cominciare una nuova avventura.

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🔥 Spazio poi ad Alessia Mazzon, centrale della CBF Balducci HR Macerata e da diverse stagioni uno dei volti della squadra. Un’intervista per conoscere il suo percorso, il legame con Macerata e le sfide della Serie A1 femminile.

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👥 Per Alessia la pallavolo è anche una storia di famiglia: la sorella gemella Giorgia ha vestito in passato la maglia di Macerata, mentre il fratello gioca in A2 maschile. Percorsi differenti, accomunati dalla stessa passione.

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💬 Quali sono le tue aspettative per le due squadre di Macerata? Scrivilo nei commenti!

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