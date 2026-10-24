Lorenzo Sonego approda al turno decisivo delle qualificazioni a Vienna

Lorenzo Sonego riparte da Vienna, dove il cemento indoor dell’Erste Bank Open gli offre l’occasione per lasciarsi alle spalle un periodo complicato e rilanciare le proprie ambizioni. Il torinese ha superato il primo turno delle qualificazioni del torneo austriaco, prestigioso appuntamento ATP 500, imponendosi sul paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, seconda testa di serie del tabellone cadetto. Una vittoria sofferta, maturata al termine di tre set combattuti, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 sul GlaubAnDich Court.

Il successo assume un valore particolare per l’azzurro, reduce da quattro sconfitte consecutive e inizialmente escluso dall’elenco dei partecipanti alle qualificazioni, nelle quali è entrato successivamente come alternate. Sonego ha saputo sfruttare l’opportunità, affidandosi a un servizio particolarmente incisivo, impreziosito da 14 ace, e a una gestione lucida delle fasi più delicate dell’incontro.

Dopo aver controllato agevolmente il primo parziale, il piemontese ha dovuto fare i conti con la reazione di Vallejo, capace di riequilibrare la sfida nel secondo set. Nel momento decisivo, tuttavia, Sonego ha ritrovato intensità e precisione, riuscendo a ottenere gli strappi necessari per prendere il controllo della partita e chiudere i conti sul 6-3. Una prova di tenuta mentale, oltre che tecnica, che gli consente di interrompere la serie negativa e recuperare fiducia in vista degli ultimi appuntamenti della stagione.

Vienna, del resto, evoca ricordi particolarmente felici per il tennista italiano. Proprio sui campi della Wiener Stadthalle, nel 2020, Sonego raggiunse la finale dopo aver firmato una delle vittorie più prestigiose della propria carriera contro Novak Djokovic. Un precedente che aggiunge significato al suo ritorno nella capitale austriaca e alimenta le aspettative per il prosieguo del torneo.

Per accedere al tabellone principale, dove sono già attesi cinque rappresentanti italiani, resta ora da superare un ultimo avversario: il britannico Jacob Fearnley. La sfida, in programma domenica 25 ottobre, metterà in palio l’accesso al main draw e rappresenterà un passaggio fondamentale per Sonego, chiamato a confermare i progressi mostrati contro Vallejo. Dopo settimane difficili, il torinese ha ritrovato una vittoria preziosa; adesso l’obiettivo è trasformare questo primo segnale di ripresa in una qualificazione capace di dare nuovo slancio alla sua stagione.