Tre bronzi, una stagione da ricordare e un nuovo programma con un messaggio che va oltre la competizione. Lara Naki Gutmann è protagonista di Ginnasticomania, speciale pattinaggio artistico, nell’intervista esclusiva realizzata da Chiara Sani all’IceLab Arena di Bergamo.

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La quattro volte campionessa italiana si racconta dopo il bronzo al Lombardia Trophy 2026, arrivato nell’anno delle medaglie conquistate nella gara olimpica a squadre di Milano-Cortina e nella prova individuale degli Europei di Sheffield.

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Al centro dell’incontro, il nuovo programma libero sulle note di “Artic Suite”, con la coreografia di Lori Nichol e Carolina Kostner. Dalla musica ai dettagli del costume, Lara spiega come nasce una performance dedicata alla protezione dei ghiacciai e della Terra.

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Un viaggio tra preparazione, interpretazione e sensibilità ambientale, per scoprire il lavoro e le idee che accompagnano ogni movimento sul ghiaccio.

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