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32 minuti fa

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Tre bronzi, una stagione da ricordare e un nuovo programma con un messaggio che va oltre la competizione. Lara Naki Gutmann è protagonista di Ginnasticomania, speciale pattinaggio artistico, nell’intervista esclusiva realizzata da Chiara Sani all’IceLab Arena di Bergamo.

La quattro volte campionessa italiana si racconta dopo il bronzo al Lombardia Trophy 2026, arrivato nell’anno delle medaglie conquistate nella gara olimpica a squadre di Milano-Cortina e nella prova individuale degli Europei di Sheffield.

Al centro dell’incontro, il nuovo programma libero sulle note di “Artic Suite”, con la coreografia di Lori Nichol e Carolina Kostner. Dalla musica ai dettagli del costume, Lara spiega come nasce una performance dedicata alla protezione dei ghiacciai e della Terra.

Un viaggio tra preparazione, interpretazione e sensibilità ambientale, per scoprire il lavoro e le idee che accompagnano ogni movimento sul ghiaccio.

Quanto conta per te la storia raccontata da un programma di pattinaggio? Scrivilo nei commenti e iscriviti a OA Sport TV per seguire Ginnasticomania e le interviste ai protagonisti.

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