Kimi Antonelli, maxischermo a Imola per il GP del Messico: ingresso gratuito

Imola si prepara a vivere la notte di Kimi Antonelli. Domenica 1° novembre 2026 l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà una serata speciale dedicata al Gran Premio di Città del Messico: un maxischermo permetterà ai tifosi di seguire la corsa in diretta, con il giovane pilota bolognese ormai a un passo dalla conquista matematica del titolo mondiale.

La proiezione si terrà al chiuso, nella Sala Museo Checco Costa, all’interno del complesso dell’autodromo. Le porte si apriranno in via straordinaria alle 20:30 e la diretta accompagnerà il pubblico fino alle 23:00. Per partecipare non servirà prenotare né pagare: l’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’appuntamento è stato promosso congiuntamente dal Comune di Imola, da Formula Imola e da IF Imola Faenza Tourism Company, che hanno voluto creare un punto di ritrovo per tutta la comunità degli appassionati.

La scelta della location, del resto, non è affatto casuale. Imola è la vera casa sportiva di Antonelli, il luogo in cui è cresciuto e dove ha mosso i passi più importanti degli esordi nelle formule giovanili. Ritrovarsi proprio qui, nell’impianto in cui tutto è cominciato, per sostenere il pilota in un momento che potrebbe valere la storia: è questo lo spirito di una serata che promette di unire la città davanti allo schermo.