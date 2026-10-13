Joel Boganelli è ospite di Basket Base. Classe 2006 e tra i più giovani della Nazionale italiana di basket in carrozzina, ha conquistato l’argento ai Mondiali in Canada. In questa intervista racconta il cammino verso la finale, la vittoria storica contro gli Stati Uniti e la forza mentale di un gruppo che ha imparato a non sentirsi mai sconfitto.

Spazio anche al suo percorso personale, dagli inizi con le Volpi Rosse Menarini di Firenze all’esperienza con gli Amicacci Giulianova, al rapporto con il coach Carlo Di Giusto e agli obiettivi futuri: dall’Europeo alla qualificazione per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

Conducono: Sofia Altavilla e Federico Rossini

📌 Nel video potrai scoprire:

* Il percorso dell’Italia verso l’argento mondiale e la vittoria sugli Stati Uniti

* Gli inizi di Joel e la crescita tra club e Nazionale

* Il rapporto con Carlo Di Giusto e i compagni di squadra

* Gli obiettivi europei e il sogno delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028

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