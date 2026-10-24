ICE League: venerdì dolceamaro per le italiane. Sorride Bolzano, cade Milano

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle due squadre italiane impegnate quest’oggi nel Campionato ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. In occasione delle sfide del venerdì infatti Bolzano ha espugnato il campo del Vorarlberg, mentre Milano ha dovuto cedere il passo al Klagenfurt.

Partita sempre un controllo quella delle foxes, andate in vantaggio al 2:24 del primo periodo con Misley e brave a raddoppiare poi al 18:08 con Gellon. I padroni di casa hanno poi cercato di riaprire i conti all’1:12 della seconda ripresa con Murray, salvo però subire il terzo goal di matrice altoatesina, arrivato con Hillman al 17:38. Poi, in chiusura di tempo (19:14) Van Nes ha messo a referto la rerte del 2-3.

Si tratterà tuttavia del preludio del monologo italiano, anzi di Dicianto, a segno sia al 10:06 che al 12:55 consentendo ai suoi di amministrare senza patemi anche la flebile speranza dei rivali, ritornati sul -2 con Skrastings (18:44) fino al sigillo di Mclure su porta vuota che è valso il 3-6.

Diversa la sfida di Milano, che si è vista scappare via gli avversari nel terzo atto: mentre le due squadre si ritrovavano con il parziale di 1-1 gli austriaci infatti hanno preso il pargo timbrando il nuovo vantaggio con Oberteiner (3:03) e con il tris di Hudson (7:06).