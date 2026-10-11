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F1 GP SINGAPORE 2026: VERSTAPPEN E RED BULL, CHE CAPOLAVORO!
Max Verstappen conquista la sua prima vittoria a Singapore, coronando una grande prestazione insieme alla Red Bull!
Una gara che premia il lavoro della squadra e la determinazione del pilota olandese, mentre in casa Ferrari il bilancio è complessivamente positivo, nonostante una scelta strategica di Hamilton che lascia qualche rimpianto.
A Motor News, insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti, analizziamo il Gran Premio di Singapore: le scelte decisive, le prestazioni delle monoposto e gli episodi che hanno segnato la corsa sul circuito di Marina Bay.