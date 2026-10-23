Giulio Pellizzari verso la XDS Astana? Beppe Conti lancia l’indiscrezione di mercato

Per ora resta un’indiscrezione ma la notizia di mercato lanciata da Beppe Conti nella trasmissione RadioCorsa potrebbe nascondere aspetti veritieri. L’ex corridore ed oggi volto Rai ha in anteprima associato il nome di Giulio Pellizzari al XDS Astana Team, scatenando in poco tempo l’attenzione di tutti gli appassionati sul possibile passaggio del giovane azzurro nella squadra World Tour kazaka.

In un ciclismo sempre più movimentato e con numerosi cambi di formazione in questi mesi (tra questi il passaggio di Ciccone alla Pinarello Q36.5), la bomba di mercato lanciata oggi assume dei contorni di verità, pur restando ancora una notizia senza nessun riscontro. Ma cosa realmente sappiamo? La XDS Astana non ha ancora completato l’elenco del suo roaster per il 2027, lasciando un posto vuoto magari per tentare proprio l’assalto al marchigiano.

I dirigenti kazaki avrebbero personalmente informato la Red Bull Bora Hansgrohe della volontà di garantirsi le prestazioni dello scalatore classe 2003. C’è però un nodo contrattuale abbastanza importante, in quanto Pellizzari è legato alla formazione tedesca fino al 2029 e dovrebbe innanzitutto rescindere il contratto (pratica non impossibile) per cambiare squadra.

Oltre alla proposta economica per ora sconosciuta ma sicuramente rilevante che l’Astana ha proposto, Pellizzari verrebbe certamente messo al centro del progetto, con l’opportunità di essere il capitano nelle corse a tappe importanti e di crescere ancora a livello di leadership. Un bivio piuttosto complicato che il marchigiano sicuramente prenderà in considerazione. Nei prossimi giorni scopriremo se si tratta solo di una fantasia di mercato oppure se dietro le parole di Beppe Conti ‘è un margine di verità.