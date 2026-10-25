Giovanni Borsotti sorride a Soelden: “Passa il tempo e sento il debutto, ho preso ritmo e spinto”

Giovanni Borsotti si è reso protagonista di una splendida prima manche nel gigante di Soelden, la prova che ha aperto la Coppa del Mondo di sci alpino. Sceso con il pettorale numero 29, l’azzurro ha strabiliato sul ghiacciaio del Rettenbach, dove il cancelletto di partenza è stato abbassato a causa del forte vento in cima, ed è riuscito a tagliare il traguardo con l’ottavo tempo, accusando un distacco di 79 centesimi dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Il 35enne andrà all’attacco nella seconda manche, in programma sulle nevi tirolesi alle ore 13.00: il terzo posto, occupato dall’austriaco Stefan Brennsteiner, è lontano tre decimi e la stella Marco Odermatt si trova a 24 centesimi. Dopo il nono posto dello scorso anno Schladming, il veterano della squadra azzurra si è confermato su ottimi livelli anche in apertura della stagione.

Giovanni Borsotti ha espresso tutto il proprio entusiasmo ai microfoni della Rai: “Sono felice perché oggi, nonostante passi il tempo, continuo a sentire il debutto. Era la prima manche di stagione, finalmente dopo un’estate senza intoppi. Non avevo timore, ma la sentivo e arrivare già, anche essendo veloce, mi rende felice e anche consapevole. A metà ho sbagliato, ma era sul tratto più ripido e non penso di avere perso tanto. Nel fondo ho preso ritmo e ho spinto: di solito perdo e invece è andata bene“.