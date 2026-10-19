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Dall’oro olimpico di Parigi 2024 al titolo mondiale del 2025, passando per le vittorie in VNL e l’argento europeo del 2026. Carlotta Cambi racconta il ruolo della palleggiatrice, le responsabilità di una squadra di campionesse e il percorso personale che l’ha portata ai vertici della pallavolo internazionale. In FOCUS, la storia oltre i trofei.
#CarlottaCambi #Italvolley #Pallavolo #NazionaleItaliana #Olimpiadi #OASport
Conduce Alice Liverani