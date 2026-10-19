Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

3 minuti fa

il

Dall’oro olimpico di Parigi 2024 al titolo mondiale del 2025, passando per le vittorie in VNL e l’argento europeo del 2026. Carlotta Cambi racconta il ruolo della palleggiatrice, le responsabilità di una squadra di campionesse e il percorso personale che l’ha portata ai vertici della pallavolo internazionale. In FOCUS, la storia oltre i trofei.

#CarlottaCambi #Italvolley #Pallavolo #NazionaleItaliana #Olimpiadi #OASport

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Conduce Alice Liverani

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità