18 titoli italiani assoluti outdoor, 12 indoor, un record italiano di 19,15 metri e una medaglia europea. Chiara Rosa racconta una carriera lunghissima nel getto del peso, dalle prime gare da giovanissima alle Olimpiadi e ai grandi palcoscenici internazionali. Un viaggio tra tecnica, sacrifici, cadute, rinascite e il rapporto con le nuove generazioni del peso italiano. 🎯🇮🇹 In FOCUS gli atleti parlano senza filtri e mostrano anche i lati più nascosti e umani della loro storia.

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conduce Alice Liverani