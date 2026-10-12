Dall’argento olimpico di Pechino 2008 al titolo mondiale conquistato a Roma nel 2009: Alessia Filippi è stata una delle grandi protagoniste del nuoto italiano. A Pechino negli 800 stile libero firma anche il record italiano di 8’20″22, vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera.

In questa seconda intervista di FOCUS, Alessia torna su quella campionessa giovanissima che ha conosciuto prestissimo la pressione del risultato, sul rapporto con una generazione straordinaria del nuoto italiano e con Federica Pellegrini, sulla fatica, sul ritiro e su ciò che ancora oggi le manca – e ciò che invece non le manca – della vita in piscina.

Ma soprattutto racconta la sua seconda vita nello sport: il lavoro con i bambini, l’impegno in Sport e Salute e l’idea di uno sport che non deve essere soltanto prestazione e medaglie, ma anche salute, educazione, inclusione e benessere. 🏊‍♀️❤️

Come sempre, le interviste FOCUS lasciano parlare gli atleti per andare oltre il palmarès e scoprire lati più nascosti, personali e profondamente umani delle loro storie.

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conduce Alice Liverani