Le ‘super scarpe’ con piastra in carbonio hanno cambiato per sempre il modo di correre, ma a quale prezzo per il nostro corpo? 👟🔥

In questa imperdibile puntata di RUN2U (n. 45 del 2026) approfondiamo il delicato e affascinante mondo della biomeccanica del podista insieme al Dott. Matteo Pongolini, fisioterapista, laureato ISEF e Amministratore Unico di Techno Fisio e LifeRunner.

Dalla prevenzione degli infortuni alla gestione dei carichi articolari, passando per i segreti (e i rischi) delle calzature in carbonio e l’analisi dei casi limite come la Maratona di Berlino: un viaggio a 360 gradi tra scienza, clinica e passione per la corsa. Mettiti le cuffie, si parte!”

Benvenuti in una nuova puntata di RUN2U (Puntata 45 del 2026)! Questa settimana affrontiamo uno dei temi più caldi e dibattuti nel mondo del running: l’impatto delle calzature ad alta tecnologia e delle piastre in carbonio sulla salute e sulla performance dei podisti.

Ai microfoni c’è il Dott. Matteo Pongolini — fisioterapista, laureato ISEF e guida di Techno Fisio (www.technofisio.it) e LifeRunner SSDARL — per un’analisi clinica, biomeccanica e pratica dedicata a tutti i runner, dai principianti agli agonisti.

⏱️ In questa puntata parleremo di:

• Ruolo del Fisioterapista nel Running: Non solo riabilitazione post-infortunio, ma soprattutto prevenzione mirata e gestione del carico.

• Scarpe Tradizionali vs Fibra di Carbonio: Differenze strutturali, perché sceglierle, quando utilizzarle e chi può trarne davvero beneficio senza rischi.

• Il Caso della Maratona di Berlino: Cosa è successo realmente ai top runner? Analisi clinica di possibili cause e sovraccarichi.

• Studi Scientifici e Performance: Analisi dei dati forniti dai brand produttori, vantaggi reali, pregi e difetti nascosti delle super scarpe.

• Biomeccanica, Carichi e Regolamenti: Variazione dello stress meccanico tra caviglia, ginocchio e anca, transizione del drop e rispetto delle normative vigenti.

• Visita il sito ufficiale Techno Fisio: www.technofisio.it

Non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti i prossimi approfondimenti sul mondo della corsa!

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

• Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

• Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

👇 Collegamenti utili: YOU TUBE OASPORT ➡️ Run2U playlist – Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella 🔔 per non perdere i prossimi approfondimenti sul mondo del running e dell’atletica.

#TVRun2U #MatteoPongolini #TechnoFisio #SuperScarpe #PiastraInCarbonio #Running #Fisioterapia