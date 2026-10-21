Cadere, rialzarsi e ritrovare la falcata dei giorni migliori. Nella puntata 46 di RUN2U incontriamo Federica Zanne, azzurra del C.S. Esercito e mezzofondista che non ha mai smesso di lottare. Dagli esordi insieme alla sorella gemella Giulia alle medaglie internazionali di corsa in montagna, fino al recente passaggio sotto la guida del campione olimpico Stefano Baldini. Una chiacchierata sincera su resilienza, passione, studio e voglia di volare di nuovo in alto. Buona visione!”

Benvenuti alla puntata 46 (Edizione 2026) di RUN2U! 🏃‍♀️✨

In questo episodio abbiamo il piacere di ospitare Federica Zanne, atleta azzurra del C.S. Esercito, specialista del mezzofondo, della corsa campestre e su strada.

Federica ci racconta a cuore aperto la sua storia:

▫️ L’inizio per gioco con la ginnastica e le campestri con la gemella Giulia

▫️ Il bronzo storico ai Mondiali Juniores di corsa in montagna 🥉

▫️ I piazzamenti agli Europei U23 e nel Cross 🇪🇺

▫️ La rinascita dopo gli infortuni e la nuova avventura con coach Stefano Baldini 🥇

▫️ La vita fuori dalla pista: la laurea magistrale e la passione per lo sport

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