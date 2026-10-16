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Il GP di Singapore ha messo a dura prova piloti e squadre, ma nella nostra rubrica Felicioni e Scontenti non tutti escono dal caldo di Marina Bay con lo stesso sorriso!Beatrice Frangione e Luca Preti stilano la lista dei promossi e dei delusi del weekend. Max Verstappen conquista Singapore, ma il nostro grande Felicione è Laurent Mekies!
Il manager francese sta dimostrando grandi capacità nella gestione della Red Bull, raccolta in un momento complicato dopo l’era Horner. E anche il percorso di Racing Bulls, squadra che Mekies ha guidato in precedenza, merita attenzione.
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