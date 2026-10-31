Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls oggi, WTA Tokyo 2026: orario semifinale, tv, streaming

Oggi, sabato 31 ottobre, per quanto concerne il WTA 500 di Tokyo, si disputeranno le semifinali del tabellone principale di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, si giocherà l’ultimo pass per le Finals nello scontro diretto con la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls.

L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 4.00 italiane: Errani e Paolini sono davanti alle avversarie nella Race di doppio di 42 punti, ma il match odierno ne metterà in palio 130, quindi chi vincerà si qualificherà alle WTA Finals.

Il match tra Errani/Paolini e Mihalikova/Nicholls sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA TOKYO 2026

Sabato 31 ottobre

Center Court – Dalle ore 4.00 italiane

Leylah Fernandez (Canada) – Kamilla Rakhimova (Uzbekistan, LL)

A seguire

Diana Shnaider (Russia, 3) – Mia Pohankova (Slovacchia, WC)

A seguire

Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani (Canada / Brasile, 1) – Storm Hunter / Maya Joint (Australia)

A seguire

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia) – Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls (Slovacchia / Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA NINGBO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.