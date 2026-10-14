Quarant’anni di arbitraggio, venticinque a livello internazionale e una vita trascorsa a dirigere grandi campioni: Bruno Frapiccini lascia il fischietto e racconta la sua scelta a Beach Zone, nell’intervista condotta da Enrico Spada e Simona Bastiani.

Il 54enne di Falconara ripercorre la carriera tra pallavolo e beach volley, fino al recente riconoscimento di arbitro dell’anno del beach volley. Ricordi, protagonisti e cambiamenti di due sport osservati da una prospettiva privilegiata: quella di chi deve prendere la decisione giusta nei momenti più delicati.

Spazio anche all’attività imprenditoriale con La Fresca, tra piadineria, gastronomia e pasta fresca, e alle aspettative per un futuro ancora legato al mondo federale.

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