⚡ A 103 km/h sul ghiaccio, tra le rapide della Patagonia e su una ciminiera di 360 metri: il terzo episodio di Red Bull For Reals porta su OA Sport TV imprese spettacolari e protagonisti degli sport estremi!
🧊 Kjeld Nuis sfreccia sui pattini a 103 km/h, in una sfida in cui velocità, tecnica e controllo si incontrano sul ghiaccio.
🛶 Nouria Newman affronta la Patagonia Triple Crown: un’avventura in kayak tra rapide e scenari mozzafiato, dove ogni scelta richiede precisione e coraggio.
🧗 Janja Garnbret e Domen Škofič si misurano con una scalata fuori dal comune: 360 metri sulla ciminiera di Trbovlje, una parete verticale che mette alla prova resistenza e concentrazione.
🚵 Freerunning, mountain bike, kayaking e arrampicata completano un episodio ricco di azione, salti spettacolari e nuove sfide da scoprire.
▶️ Guarda Red Bull For Reals Ep. 3 su OA Sport TV e scrivi nei commenti quale impresa ti ha colpito di più!
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